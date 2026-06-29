/श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल डेटा से मिले अहम सुराग

Rajasthan Crime: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. तकनीकी जांच और आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग सामने आए हैं. जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि होटल प्रबंधकों के मोबाइल फोन से बालिका की तस्वीरें कई लोगों को भेजी गई थीं. पुलिस अब इन मोबाइल नंबरों के आधार पर अन्य संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है.

ई-रिक्शा चालक के संपर्क में आई नाबालिग

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पुलिस जांच के अनुसार, 18 जून को घर से निकली नाबालिग बालिका एक ई-रिक्शा चालक के संपर्क में आई, जिसने उसे हाउसिंग बोर्ड चौराहे स्थित होटल "जॉय इन" पहुंचाया. आरोप है कि इसके बाद 18 से 21 जून के बीच अलग-अलग होटलों में कई लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले का खुलासा तब हुआ जब बालिका की मां ने सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

मोबाइल डेटा से मिले कई अहम सुराग

पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जांच के आधार पर बालिका को बरामद कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया. जांच के दौरान पुलिस ने होटल के रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा की गहन जांच की. मोबाइल फोन से मिले फोटो और चैट के आधार पर कई नए संदिग्ध सामने आए हैं. पुलिस को आशंका है कि मामले में शामिल आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है. जिन लोगों को बालिका की तस्वीरें भेजी गई थीं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है.

अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि यह गंभीर घटनाक्रम सदर थाना क्षेत्र का है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि पीड़िता के बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ अन्य संदिग्धों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

संबंधित होटलों पर भी होगी सख्त कार्रवाई

एसपी हरिशंकर यादव ने स्पष्ट कहा कि जिन होटलों में यह घटनाक्रम हुआ है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद संबंधित होटलों को सीज कराने की कार्रवाई की जाएगी और यदि होटल संचालकों की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कानून के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे.

पुलिस का कहना है कि मामले में डिजिटल साक्ष्य, पीड़िता के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर मजबूत चार्जशीट तैयार की जाएगी. जांच में जिस भी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आएगी, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस संवेदनशील मामले की जांच जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

