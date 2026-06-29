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श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल डेटा से मिले अहम सुराग

Rajasthan Crime: श्रीगंगानगर में नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं. जांच के दौरान होटल प्रबंधकों के मोबाइल फोन से पीड़िता की तस्वीरें कई लोगों को भेजे जाने की जानकारी सामने आई है, जिसके आधार पर अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है. अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

Edited byAman SinghReported byPradeep Suthar
Published: Jun 29, 2026, 12:20 PM|Updated: Jun 29, 2026, 12:20 PM
श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल डेटा से मिले अहम सुराग
Image Credit: Sri Ganganagar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. तकनीकी जांच और आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग सामने आए हैं. जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि होटल प्रबंधकों के मोबाइल फोन से बालिका की तस्वीरें कई लोगों को भेजी गई थीं. पुलिस अब इन मोबाइल नंबरों के आधार पर अन्य संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है.

ई-रिक्शा चालक के संपर्क में आई नाबालिग

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पुलिस जांच के अनुसार, 18 जून को घर से निकली नाबालिग बालिका एक ई-रिक्शा चालक के संपर्क में आई, जिसने उसे हाउसिंग बोर्ड चौराहे स्थित होटल "जॉय इन" पहुंचाया. आरोप है कि इसके बाद 18 से 21 जून के बीच अलग-अलग होटलों में कई लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले का खुलासा तब हुआ जब बालिका की मां ने सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

मोबाइल डेटा से मिले कई अहम सुराग

पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जांच के आधार पर बालिका को बरामद कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया. जांच के दौरान पुलिस ने होटल के रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा की गहन जांच की. मोबाइल फोन से मिले फोटो और चैट के आधार पर कई नए संदिग्ध सामने आए हैं. पुलिस को आशंका है कि मामले में शामिल आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है. जिन लोगों को बालिका की तस्वीरें भेजी गई थीं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है.

अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि यह गंभीर घटनाक्रम सदर थाना क्षेत्र का है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि पीड़िता के बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ अन्य संदिग्धों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

संबंधित होटलों पर भी होगी सख्त कार्रवाई

एसपी हरिशंकर यादव ने स्पष्ट कहा कि जिन होटलों में यह घटनाक्रम हुआ है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद संबंधित होटलों को सीज कराने की कार्रवाई की जाएगी और यदि होटल संचालकों की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कानून के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे.

पुलिस का कहना है कि मामले में डिजिटल साक्ष्य, पीड़िता के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर मजबूत चार्जशीट तैयार की जाएगी. जांच में जिस भी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आएगी, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस संवेदनशील मामले की जांच जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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