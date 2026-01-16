Zee Rajasthan
श्रीगंगानगर में बाइक सवार ने 13 वर्षीय स्कूली छात्रा पर किया तेजाब हमला, बाल-बाल बची बच्ची

Rajasthan News: श्रीगंगानगर केसरीसिंहपुर में 13 साल की छात्रा पर बाइक सवार ने तेजाब फेंका, बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां वह अब सुरक्षित है. तो वहीं जालोर में बोलेरो ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मारने के साथ 20 मीटर तक सड़क पर घिसटते हुए कार से टकरा गए. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Pradeep Suthar
Published: Jan 16, 2026, 02:01 PM IST | Updated: Jan 16, 2026, 02:01 PM IST

Rajasthan Crime News: श्रीगंगानगर जिले के केसरीसिंहपुर क्षेत्र में आज एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. जिसके बाद आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई. जानकारी के अनुसार केसरीसिंहपुर में एक बाइक सवार युवक ने 13 वर्षीय स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंक दिया. यह घटना उस समय हुई जब छात्रा स्कूल जा रही थी. अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहीं घटना की सूचना के बाद आसपास के लोग इकठ्ठा हो गए और घटना की सूचना पुलिस को दी.

घटना की सूचना मिलते ही केसरिसिंहपुर थाना अधिकारी बलवंत राम पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने बच्ची को तुरंत नजदीकी अस्पताल भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई . पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि बाइक सवार आरोपी की पहचान की जा सके. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

पढ़ें जालोर की एक खबर
जालोर। जिले के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बिशनगढ़ से मांडवला जाने वाले मार्ग पर तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार दंपती और उनकी मासूम बेटी को टक्कर मार दी. हादसे में तीनों करीब 20 मीटर तक सड़क पर घिसटते हुए वेल्डिंग की दुकान के बाहर खड़ी स्विफ्ट कार से जा टकराए. दुर्घटना में मां और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं.

पुलिस के अनुसार बाइक पर बाबूलाल चौधरी (27), उनकी पत्नी हवली देवी (23) और दो वर्षीय बेटी इशिका कुमारी सवार थे. प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि बोलेरो चालक मोबाइल फोन पर बात कर रहा था, इसी दौरान नियंत्रण खो बैठा और बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई.

स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत जालोर जिला अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने हवली देवी के सिर में गंभीर चोट बताई, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक होने पर एंबुलेंस से पालनपुर (गुजरात) रेफर किया गया. वहीं मासूम बच्ची का उपचार जालोर अस्पताल में जारी है. पुलिस ने बोलेरो वाहन को जब्त कर चालक को डिटेन कर लिया है. मामले की जांच जारी है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

