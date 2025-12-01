राजस्थान के श्रीगंगानगर से जासूस गिरफ़्तार, पाकिस्तान क़ो भारतीय सेना की ख़ुफ़िया जानकारी भेजता था आरोपी

Sri Ganganagar News: राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक एजेंट को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान फिरोजपुर, पंजाब निवासी प्रकाश सिंह उर्फ बादल उम्र 34 के रूप में हुई है. ये जासूस सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में रहकर भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां साझा कर रहा था.

क्या बोले CID इंटेलिजेंस के आईजी?

राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस के आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि एजेंसी लगातार पाकिस्तानी गुप्तचर गतिविधियों पर नजर रखती है. इसी निगरानी के दौरान इनपुट मिला कि प्रकाश सिंह राजस्थान, पंजाब और गुजरात क्षेत्रों से सेना से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं जमा कर सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान भेज रहा है.27 नवंबर 2025 को जानकारी मिली कि संदिग्ध प्रकाश सिंह श्रीगंगानगर के साधूवाली सैन्य प्रतिष्ठान के आसपास देखा गया है. बॉर्डर इंटेलिजेंस टीम ने उसे वहीं डिटेन किया.

मोबाइल की जांच में से हुआ खुलासा

मोबाइल की जांच में उसके भारतीय, विदेशी विशेषकर पाकिस्तानी वॉट्सएप नंबरों से लगातार संपर्क की पुष्टि हुई.संदिग्ध को ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर, श्रीगंगानगर ले जाकर विभिन्न खुफिया एजेंसियों ने गहन पूछताछ की. पूछताछ में सामने आया कि ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के समय से ही वह आईएसआई के संपर्क में था.और भारतीय सेना के वाहनों, सैन्य प्रतिष्ठानों, सीमावर्ती क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, पुल-सड़क-रेल मार्ग व नए निर्माण कार्यों की जानकारी पाकिस्तान भेजता था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जासूसी के बदले मिलती थी धनराशि

आईएसआई के निर्देश पर उसने भारतीय मोबाइल नंबरों से वॉट्सएप चलाने के लिए कई ओटीपी भी उपलब्ध कराए, ताकि दुश्मन देश भारत में जासूसी नेटवर्क चला सके.इसके बदले वह धनराशि भी प्राप्त करता था.आरोपी पंजाब के जिला फिरोजपुर का निवासी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-