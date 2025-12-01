Zee Rajasthan
राजस्थान के श्रीगंगानगर से जासूस गिरफ़्तार, पाकिस्तान क़ो भारतीय सेना की ख़ुफ़िया जानकारी भेजता था आरोपी

Rajasthan News: राजस्थान CID इंटेलिजेंस ने ISI के लिए जासूसी कर रहे पंजाब के फिरोजपुर निवासी 34 वर्षीय प्रकाश सिंह उर्फ बादल को पकड़ा. वह सोशल मीडिया के ज़रिए पाक हैंडलर्स को सेना से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था. आरोपी के फोन में पाक नंबरों से लगातार संपर्क और जासूसी के सबूत मिले.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Dec 01, 2025, 07:50 PM IST | Updated: Dec 01, 2025, 07:50 PM IST

राजस्थान के श्रीगंगानगर से जासूस गिरफ़्तार, पाकिस्तान क़ो भारतीय सेना की ख़ुफ़िया जानकारी भेजता था आरोपी

Sri Ganganagar News: राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक एजेंट को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान फिरोजपुर, पंजाब निवासी प्रकाश सिंह उर्फ बादल उम्र 34 के रूप में हुई है. ये जासूस सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में रहकर भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां साझा कर रहा था.

क्या बोले CID इंटेलिजेंस के आईजी?
राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस के आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि एजेंसी लगातार पाकिस्तानी गुप्तचर गतिविधियों पर नजर रखती है. इसी निगरानी के दौरान इनपुट मिला कि प्रकाश सिंह राजस्थान, पंजाब और गुजरात क्षेत्रों से सेना से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं जमा कर सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान भेज रहा है.27 नवंबर 2025 को जानकारी मिली कि संदिग्ध प्रकाश सिंह श्रीगंगानगर के साधूवाली सैन्य प्रतिष्ठान के आसपास देखा गया है. बॉर्डर इंटेलिजेंस टीम ने उसे वहीं डिटेन किया.

मोबाइल की जांच में से हुआ खुलासा
मोबाइल की जांच में उसके भारतीय, विदेशी विशेषकर पाकिस्तानी वॉट्सएप नंबरों से लगातार संपर्क की पुष्टि हुई.संदिग्ध को ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर, श्रीगंगानगर ले जाकर विभिन्न खुफिया एजेंसियों ने गहन पूछताछ की. पूछताछ में सामने आया कि ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के समय से ही वह आईएसआई के संपर्क में था.और भारतीय सेना के वाहनों, सैन्य प्रतिष्ठानों, सीमावर्ती क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, पुल-सड़क-रेल मार्ग व नए निर्माण कार्यों की जानकारी पाकिस्तान भेजता था.

जासूसी के बदले मिलती थी धनराशि
आईएसआई के निर्देश पर उसने भारतीय मोबाइल नंबरों से वॉट्सएप चलाने के लिए कई ओटीपी भी उपलब्ध कराए, ताकि दुश्मन देश भारत में जासूसी नेटवर्क चला सके.इसके बदले वह धनराशि भी प्राप्त करता था.आरोपी पंजाब के जिला फिरोजपुर का निवासी है.

