/4 दिन तक बंधक बनाकर महिला से दरिंदगी! रावला में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला

Sri Ganganagar Crime News: रावला पुलिस थाने में एक 35 वर्षीय महिला ने तीन व्यक्तियों पर सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है. इस मामले में डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी कृष्ण लाल महिला को उसकी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था. आरोपी कृष्ण लाल अपने साथी साहब राम के साथ मिलकर महिला की फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसे जबरन खाजूवाला क्षेत्र में आरिफ़ खान बाबा की कुटिया ले गया. जहां उसे दो दिन रखा गया और उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया गया. उसके बाद दो दिनों तक महिला को साहबराम के घर रखकर जबरन दुष्कर्म किया गया. महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसे खाजूवाला क्षेत्र में 4 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपियों के द्वारा उसकी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी जा रही है. मामले की जांच करें डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि पुलिस के द्वारा आज महिला का मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है.

पूर्व में भी आरोपी कृष्ण लाल के खिलाफ करवाया था मामला दर्ज

डीएसपी ने बताया कि महिला ने पूर्व में आरोपी कृष्ण लाल पुत्र नरसीराम भाट निवासी 6 एसकेएम सखी घडसाना के खिलाफ महिला की आश्चर्य फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए रावला पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था. महिला ने आरोप लगाया है कि मामला दर्ज होने के बाद से ही कृष्ण लाल उसके खिलाफ दर्ज मामले को वापिस लेने के लिए दबाव बना रहा था और उसे फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था.

महिला को जबरन के गए खाजूवाला

डीएसपी ने बताया कि महिला ने मामला दर्ज करवाया है कि 30 मार्च को कृष्ण लाल ने महिला को उससे मिलने के लिए फोन किया था. कृष्ण लाल ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह उससे मिलने नहीं आई तो वह उसकी फोटो वीडियो वायरल कर देगा महिला ने आरोप लगाया कि वह अनपढ़ है और उसके धमकी से डर गई थी डरने के बाद जब वह उससे मिलने गई तो कृष्ण लाल ने अपने सहयोगी साहब राम की सहायता से उसे जबरन बाइक पर खाजूवाला में आरिफ खान बाबा की कुटिया में ले गए. उस कुटिया में उसे डरा कर दो दिन तक रखा गया और उसके साथ मारपीट की गई. महिला पर पूर्व में दर्ज मुकदमे को वापिस लेने के लिए दबाव बनाया गया. महिला ने आरोप लगाया है कि सभी ने मिलकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया है. दो दिनों बाद आरोपी महिला को खाजूवाला में अन्य स्थान पर ले गए. आरोपियों ने 2 दिनों तक महिला के साथ वहां भी सामूहिक दुष्कर्म किया.

पुलिस जांच में जुटी

डीएसपी ने बताया कि महिला ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि किसी तरह से इस घटना की जानकारी उसके परिवार के लोगों को मिल गई तो परिवार के लोगो ने किसी तरह से महिला को आरोपियों के चंगुल से छुड़वाया. डीएसपी ने बताया कि पुलिस टीम के द्वारा आज महिला का मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वहीं पुलिस के द्वारा सभी एंगल से मामले की जांच की जा रही है.