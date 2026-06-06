Rajasthan Crime: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 22 से शुक्रवार रात करीब 9 बजे घर से लापता हुए 20 वर्षीय युवक का शव आज सरकारी आईटीआई में नीम के पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला. ऐसी हालत में शव मिलने के कारण इलाके में सनसनी फैल गई.

मृतक अंग्रेज सिंह उर्फ गग्गी के परिवार के लोग अंग्रेज सिंह के घर से लापता होने पर उसकी तलाश कर रहे थे. जब आज उन्हें सूचना मिली कि आईटीआई में अंग्रेज सिंह का शव नीम के पेड़ से लटका हुआ है, तो परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना अनूपगढ़ पुलिस थाने में दी.

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सूचना मिलने पर SHO ईश्वर जांगिड़ टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पेड़ से उतरवाकर अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मृतक के पिता सोनू की ओर से अनूपगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाई गई है. पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है. SHO ने बताया कि पुलिस ने मृतक के मोबाइल को जब्त कर लिया है और पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है. मृतक बीकानेर में पुट्टी करने का काम करता था. वह कल शुक्रवार दोपहर 3 बजे बीकानेर से अनूपगढ़ आया था.

दोस्त के साथ गया था मृतक

मृतक के पिता सोनू ने बताया कि उनका बेटा अंग्रेज सिंह उर्फ गग्गी पिछले करीब डेढ़ महीने से बीकानेर में घरों में पुट्टी करने का काम करता था. उन्होंने बताया कि कल शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे अंग्रेज सिंह बीकानेर से अनूपगढ़ आया था और वह घर जाकर सो गया. शुक्रवार शाम करीब 5 बजे अंग्रेज सिंह अपने घर से अपने दोस्त प्रभजोत के साथ बाहर चला गया. उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे अंग्रेज सिंह घर पर आया और करीब 10 मिनट घर पर रुकने के बाद वह वापिस घर से चला गया.

रात करीब 12:30 बजे अंग्रेज सिंह ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया

मृतक के पिता ने बताया कि देर रात तक गग्गी जब घर नहीं आया, तो उसके फोन पर कॉल की जा रही थी. मगर वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा था. उन्होंने बताया कि करीब 12:30 बजे गग्गी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया. गग्गी के घर नहीं आने पर परिवार के सदस्य गग्गी के दोस्तों के साथ मिलकर गग्गी की तलाश कर रहे थे, मगर पूरी रात तलाश करने के बाद उसका कहीं भी पता नहीं चला.

आज सुबह मिला शव

वार्ड नंबर 22 के पूर्व पार्षद सुखदेव राज ओड ने बताया कि आज सुबह करीब 10:30 बजे गग्गी के दोस्तों से जानकारी मिली कि गग्गी का शव आईटीआई में नीम के पेड़ से लटका हुआ है. उन्होंने बताया कि दोस्तों से सूचना मिलने के बाद जब वह मौके पर पहुंचे, तो देखा कि गग्गी के ही साफे से बने फांसी के फंदे से गग्गी का शव लटका हुआ है. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को परिजनों की मौजूदगी में पेड़ से उतारकर अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया.

जांच में जुटी पुलिस

SHO ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि प्राथमिक दृष्टया में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है. फांसी के फंदे पर लटके मृतक की जेब से मोबाइल बरामद हुआ है. उन्होंने बताया कि पुलिस मोबाइल के आधार पर मामले में अनुसंधान कर रही है.