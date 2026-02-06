Rajasthan Crime Files: शादी सिर्फ अफेयर खत्म करने का बनी हथियार? "इज्जत" बचाने के नाम पर लिए 7 फेरे, वेटर संग मिलकर आशीष को उतारा मौत के घाट

Anjali Kills Husband Ashish: अक्टूबर 2025 में सदुलशहर की अनुजा और 1-केएलएम गांव के आशीष की शादी हुई. दोनों परिवारों के बीच पहले से ही दो रिश्ते हो चुके थे. आशीष को उसके चाचा-चाची ने गोद लिया था. अनुजा चाची की भतीजी थी. कागजों पर यह जोड़ी परफेक्ट लगती थी—आशीष ने एमएससी जियोलॉजी किया था और बीएड कर रहा था, अनुजा एमकॉम की छात्रा थी. शादी के बाद दोनों की जिंदगी एक सामान्य नवविवाहित जोड़े जैसी दिखती थी. शाम को साथ टहलना, परिवार के साथ हंसी-मजाक, सब कुछ सामान्य.
Trending Photos
Crime Files: श्रीगंगानगर की सदुलशहर गलियों में अनुजा और आशीष की शादी को लोग "परफेक्ट मैच" कहते थे. लेकिन सच्चाई इससे कहीं दूर थी. सात साल से अनुजा और संजू (एक वेटर) का अफेयर चल रहा था. परिवार को पता था. फिर भी अक्टूबर 2025 में अनुजा की शादी आशीष से हो गई. सवाल उठता है—क्या यह शादी सिर्फ संजू से रिश्ता तोड़ने का परिवार का आखिरी हथियार थी?
परिवार के करीबी सूत्र बताते हैं कि अनुजा के अफेयर को लेकर घर में तनाव था. चाचा-चाची ने अनुजा को अपनी भतीजी मानकर आशीष (जिन्हें उन्होंने गोद लिया था) से शादी तय की. शायद सोचा गया कि शादी के बाद पुराना रिश्ता खुद-ब-खुद खत्म हो जाएगा. लेकिन अनुजा ने शादी के तीन महीने बाद भी संजू से संपर्क नहीं छोड़ा. उसने आशीष से कहा कि वह श्रीगंगानगर से पढ़ाई जारी रखना चाहती है—शायद संजू से मिलने का बहाना. जब आशीष ने मना किया, तो अनुजा ने संजू के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.
यह फैसला परिवार ने क्यों लिया? सामाजिक दबाव, "इज्जत" बचाने की चाहत, या अफेयर को "समाप्त" करने की उम्मीद? लेकिन नतीजा उल्टा हुआ—शादी ने अफेयर को खत्म नहीं किया, बल्कि एक निर्दोष की जान ले ली. आज दोनों परिवार सदमे में हैं. एक तरफ आशीष के माता-पिता रो रहे हैं, दूसरी तरफ अनुजा का परिवार शर्म से सिर झुकाए बैठा है. सवाल वही है: क्या परिवार ने "रिश्ता बचाने" के नाम पर एक जिंदगी कुर्बान कर दी?
यह कहानी बताती है कि जब अफेयर को दबाने के लिए शादी जैसा बड़ा फैसला लिया जाता है, तो कई बार वह फैसला ही सब कुछ तबाह कर देता है. श्रीगंगानगर की यह घटना अब सिर्फ एक हत्या नहीं—यह पारिवारिक दबाव, छिपे रिश्तों और गलत फैसलों की चेतावनी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sri Ganganagar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!