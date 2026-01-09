अनूपगढ़ की शेरनियों ने नेशनल स्टेज पर बजाया डंका, हैपीकडो में 6 गोल्ड जीतकर रचा इतिहास

Sri Ganganagar News: नई दिल्ली में स्थित ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक हैपीकीडो मार्शल आर्ट कराटे फैडरेशन के द्वारा नेशनल स्तर पर हैपीकडो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था. इस प्रतियोगिता में अनूपगढ़ के 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था. कोच सुमनदीप कौर के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल जीते हैं. इसी के साथ बेल्ट रेसलिंग में भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अनूपगढ़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है.

शुक्रवार को कोच और खिलाड़ियों के अनूपगढ़ पहुंचने पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व गणमान्य लोगों के द्वारा शहीद भगत सिंह चौक से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेल्फी पॉइंट तक विजय जुलूस निकालते हुए खिलाड़ियों और कोच का भव्य स्वागत किया गया. कोच सुमनदीप ने मौके पर उपस्थित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से अपील की है कि अनूपगढ़ के खिलाड़ियों के लिए अनूपगढ़ क्षेत्र में सुविधाए उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि खिलाड़ी बेहतर तरीके से अपने खेलों की तैयारी कर सकें.

इन खिलाड़ियों ने जीते मैडल

कोच सुमनदीप कौर ने बताया कि नेशनल स्तर की इस प्रतियोगिता में कुल 16 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था. उन्होंने बताया कि हेपीकडो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में परिधि (8) ने 25 किलोग्राम में, तपस्या चौधरी (13) ने माइनस 44 किलोग्राम, दिव्या (12) ने माइनस 40 किलोग्राम, यशलीन (12) ने माइनस 48 किलोग्राम, इकमन प्रीत कौर (13) ने 58 किलोग्राम और रजत मीणा (13) ने माइनस 74 किलोग्राम में गोल्ड मैडल जीता है. उन्होंने बताया कि रजत मीना ने बेल्ट रेसलिंग (पहलवानी) में माइनस 74 किलोग्राम में नागालैंड के खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मैडल जीता है. कोच ने बताया कि हेपीकडो मार्शल आर्ट में थर्ड चैंपियनशिप ट्राफी जीतकर नेशनल स्तर पर राजस्थान और अनूपगढ़ का नाम रोशन किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्थानीय नागरिकों ने किया सम्मान

अनूपगढ़ के खिलाड़ियों के द्वारा परचम लहराए जाने पर आज भारत विकास परिषद, अनूपगढ़ व्यापार मंडल, महक फाउंडेशन सोसायटी, कम्बोज समाज, जट्ट सिंख महासभा सहित अन्य संस्थाओं के द्वारा सम्मान किया गया. इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील गोदारा, अजीत सिंह धंजू, सुखविंदर सिंह पप्पू हेर, दीपक अग्रवाल, राजेंद्र गौड़, मांगीलाल जांगिड़, परमानंद गौड़, करण सिंह यादव, संजय चौधरी, बंसीलाल सारस्वत, प्रकाश सिंह जोसन, जालंधर सिंह तूर, रूपराम जलंधरा, मुकेश शर्मा, मलकीत सिंह चहल, राजेश शास्त्री, हरदेव सिंह तुंग, गुरदयाल सिंह, हेमंत गोयल सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sri Ganganagar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-