/श्रीगंगानगर में BJP MLA जयदीप बिहाणी पर हमला, पानी की समस्या पर बुलाई बैठक बनी रणभूमि!

Rajasthan News: श्रीगंगानगर में पेयजल समस्या को लेकर बैठक के दौरान बीजेपी विधायक जयदीप बिहाणी पर हमला, चेहरे-आंख के पास चोट. आरयूआईडीपी अधिकारियों पर आरोप, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया. घटना के बाद शहर में हड़कंप और सुरक्षा पर सवाल.
Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में उस समय हड़कंप मच गया, जब बीजेपी विधायक जयदीप बिहाणी पर हमला होने की खबर सामने आई. यह घटना पुरानी आबादी इलाके की बताई जा रही है, जहां विधायक पेयजल समस्या से परेशान लोगों की शिकायत सुनने और समाधान के लिए बैठक करने पहुंचे थे.
बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान माहौल अचानक बिगड़ गया. पहले बहस शुरू हुई और फिर देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने विधायक पर हमला कर दिया. इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हालात तनावपूर्ण हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और वहां मौजूद लोगों को शांत कराया. फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि आगे कोई विवाद न हो.
जानकारी के मुताबिक, इस पूरे मामले में आरयूआईडीपी से जुड़े अधिकारियों पर हमला करने का आरोप लगा है. कहा जा रहा है कि सहायक अभियंता जगन्नाथ बैरवा और प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज इस घटना में शामिल थे. पुलिस ने दोनों अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. हमले में विधायक जयदीप बिहाणी को चेहरे और आंख के पास चोट आई है. मौके पर ही उन्हें प्राथमिक इलाज दिया गया. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर विवाद किस वजह से इतना बढ़ गया.
घटना के बाद विधायक ने आरोप लगाया कि एलएनटी और आरयूआईडीपी ने शहर की व्यवस्था बिगाड़ दी है. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस बारे में सवाल उठाया तो अधिकारियों ने उन पर हमला कर दिया. विधायक ने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात भी कही है. गौरतलब है कि विधायक जयदीप बिहाणी पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं. इससे पहले उनका जिला कलेक्टर के साथ भी विवाद हुआ था. वहीं हाल ही में एक ठेकेदार से बहस और गाली-गलौज का मामला भी सामने आया था. अब इस नई घटना के बाद शहर में राजनीतिक माहौल गरमा गया है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं.
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