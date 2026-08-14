/बर्बाद होते बेटे, रोते बिलखते मां-बाप और खाली होते घर-राजस्थान के इस हिस्से की सबसे खौफनाक और अनसुनी सच्चाई

Rajasthan News: श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के कई इलाकों में नशे की समस्या अब केवल युवाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटी उम्र के बच्चे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं. हाल ही में 16 साल की एक बच्ची को नशे की खेप के साथ पकड़े जाने की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया.

डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुछ गांवों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहां कई परिवार नशे की वजह से टूट गए हैं. इस मुद्दे पर हमने एक ऐसे डॉक्टर रविकांत गोयल से बातचीत की, जिन्होंने 32 साल तक नशा मुक्ति केंद्र में काम किया.

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सवाल: क्या श्रीगंगानगर में नशे की समस्या सचमुच गंभीर हो गई है?

डॉक्टर: हां, स्थिति बहुत चिंताजनक है. पहले लोग कहते थे कि पंजाब में नशा ज्यादा है, लेकिन अब श्रीगंगानगर और आसपास के इलाके भी तेजी से बढ़ता जा रहा है. सबसे दुख की बात यह है कि 12-13 साल के बच्चे भी नशा करने लगे हैं. कई बार नशा बेचने वाले लोग बच्चों को शुरुआत में मुफ्त में नशा देते हैं. एक-दो बार इस्तेमाल करने के बाद बच्चे इसकी लत में फंस जाते हैं और फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है.

सवाल: छोटे बच्चों तक नशा कैसे पहुंच रहा है?

डॉक्टर: यह एक चेन की तरह काम करता है. पहले किसी बच्चे को दोस्त या आसपास का कोई युवक नशा देता है. फिर वह बच्चा खुद दूसरे बच्चों को देने लगता है. फिर बच्चे बाद में नशा बेचने के काम में भी शामिल हो जाते हैं ताकि उन्हें अपना नशा मुफ्त में मिल सकें, जो सबसे खतरनाक स्थिति है.

सवाल: नशे का बच्चों और युवाओं पर क्या असर पड़ता है?

डॉक्टर: नशा शरीर और दिमाग दोनों को बर्बाद कर देता है. कई मरीज मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं. उन्हें नशे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता. घर में लड़ाई-झगड़े करने लगते हैं, माता-पिता से मारपीट करते हैं. जब पैसे नहीं मिलते तो घर से चोरी करने लगते हैं. कुछ मामलों में अपराध की शुरुआत भी यहीं से होती है.

सवाल: इस इलाके में कौन-कौन से नशे किए जाते हैं?

डॉक्टर: सबसे ज्यादा चिट्टा (हेरोइन जैसा नशा) है. इसके अलावा नशे की गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन, शराब, बीड़ी और सिगरेट भी बहुत चल रहे हैं. कुछ युवक चिट्टे को पानी में घोलकर इंजेक्शन से लेते हैं. इस दौरान एक ही सुई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे HIV, हेपेटाइटिस और दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है.

सवाल: क्या नशा अपराध भी बढ़ा रहा है?

डॉक्टर: बिल्कुल. नशा सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करता है. व्यक्ति को सही-गलत का फर्क कम समझ आता है. इसके बाद मारपीट, चोरी, डकैती, रेप और हत्या जैसे अपराधों की संभावना बढ़ जाती है.

सवाल: शरीर पर इसका क्या असर होता है?

डॉक्टर: लंबे वक्त तक नशा करने से फेफड़े, दिल, लीवर और दिमाग प्रभावित होते हैं. इंजेक्शन से नशा लेने वालों में संक्रमण तेजी से फैलता है. कई युवाओं की उम्र कम होने के बावजूद उनका शरीर कमजोर और बीमार दिखाई देता है.

Dr. Ravikant Goyal

सवाल: इलाज के लिए पुरुष ज्यादा आते हैं या महिलाएं?

डॉक्टर: इलाज के लिए पुरुष ज्यादा आते हैं. इसका मतलब यह नहीं कि महिलाएं नशा नहीं करतीं हैं. समाज के डर और बदनामी के कारण कई लड़कियां और महिलाएं इलाज के लिए सामने नहीं आतीं हैं. यही कारण है कि उनके मामले छिपे रह जाते हैं और समस्या अंदर ही अंदर बढ़ जाती है.

सवाल: क्या फिल्मों और OTT का भी असर पड़ रहा है?

डॉक्टर: कुछ हद तक हां. कई युवा फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाई जाने वाली चीजों से प्रभावित होते हैं. वे जल्दी बड़े होने की कोशिश करते हैं. कुछ लोग शारीरिक संबंधों के लिए नशे का इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को भी इसमें शामिल करते हैं. हमें बच्चों और किशोरों को सही जानकारी देना बहुत जरूरी है.

सवाल: आपने नशा मुक्ति के क्षेत्र में कितने समय तक काम किया?

डॉक्टर: मैंने 1992 से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक नशा मुक्ति केंद्र में 32 साल तक काम किया. इस दौरान हमने 1100 से ज्यादा कैंप लगाए. लगभग 5 लाख लोगों को नशा न करने के लिए प्रेरित किया और हजारों लोगों का इलाज किया.

सवाल: क्या पूरी तरह इलाज लेने पर मरीज ठीक हो सकते हैं?

डॉक्टर: हां, बिल्कुल. अगर मरीज नियमित इलाज ले और परिवार उसका साथ दें, तो वह सामान्य जीवन में लौट सकता है. मुझे एक युवक याद है जिसने 6 महीने तक लगातार इलाज लिया. आज वह पूरी तरह ठीक है, काम करता है और सामान्य जीवन जी रहा है.

सवाल: आपने कोई ऐसा मामला देखा जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे?

डॉक्टर: हां, एक बहुत अजीब मामला था. उत्तर प्रदेश के एक गांव का युवक पहले ड्रग्स लेता था. एक दिन उसे सांप ने काट लिया, लेकिन वह बच गया. उसे लगा कि इससे अच्छा नशा मिलता है. इसके बाद वह खुद जहरीले सांपों से डसवाने लगा. उसके परिवार वाले उसे श्रीगंगानगर लेकर आए. हमने उसका इलाज किया और धीरे-धीरे वह ठीक हो गया.

सवाल: क्या स्कूलों में भी जागरूकता जरूरी है?

डॉक्टर: बहुत जरूरी है. हम स्कूलों में कैंप लगाते थे. छठी कक्षा से ऊपर के बच्चों को नशे के नुकसान के बारे में बताते थे. अगर बच्चों को सही समय पर जानकारी मिल जाए तो वे गलत रास्ते पर जाने से बच सकते हैं.

सवाल: क्या कम पढ़े-लिखे लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं?

डॉक्टर: हमारे अनुभव में कम पढ़े-लिखे लोगों के मामले ज्यादा आते हैं, लेकिन पढ़े-लिखे लोग भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं. नशा किसी भी परिवार और किसी भी वर्ग में पहुंच सकता है.

सवाल: इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता क्या है?

डॉक्टर: केवल पुलिस कार्रवाई काफी नहीं है. परिवार, स्कूल, समाज, डॉक्टर और प्रशासन सभी को मिलकर काम करना होगा. बच्चों पर नजर रखें, उनसे दोस्त की तरह बात करें, अचानक बदलते व्यवहार को गंभीरता से लें और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज शुरू करें. सबसे जरूरी बात यह है कि नशे को शर्म की नहीं, बीमारी की तरह समझें और उसका इलाज करावाएं.

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ की यह कहानी केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि टूटते परिवारों, भटकते बच्चों और परेशान माता-पिता की कहानी है. उम्मीद की बात यह है कि समय पर इलाज और सही सहयोग से कई युवा फिर से सामान्य जीवन में लौट सकते हैं.

बता दें कि नशे के खिलाफ यह लड़ाई राजस्थान समेत पूरे भारत में चल रही है. 2 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ की शुरुआत की थी, जिसमें 28 हजार से ज्यादा जगहों पर एक करोड़ से अधिक युवाओं ने नशामुक्ति की शपथ ली. इसका साथ राजस्थान में भी यह अभियान 100 सप्ताह तक चलाया जा रहा है, जिसमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं, जिससे युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करने की कोशिश की जाएगी.

