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600 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा! श्रीगंगानगर के किसान कम रेट पर गेहूं बेचने को क्यों मजबूर?

Rajasthan News: अनूपगढ़ में गेहूं की फसल तैयार है, लेकिन MSP पर खरीद शुरू नहीं होने से किसान परेशान हैं. मजबूरी में 2100-2450 रु. में बेच रहे हैं, जबकि MSP 2735 है. स्लॉट-बायोमेट्रिक प्रक्रिया के कारण देरी से किसानों को प्रति क्विंटल 600 रु. तक नुकसान हो रहा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByPradeep Suthar
Published:Apr 08, 2026, 03:46 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 03:46 PM IST

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600 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा! श्रीगंगानगर के किसान कम रेट पर गेहूं बेचने को क्यों मजबूर?

Sri Ganganagar News: अनूपगढ़ क्षेत्र के खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है. किसान गेहूं की फसल को बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार है मगर सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू ने ही की गई है जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू नहीं होने के कारण काफी किसानों को मजबूरी में अपनी गेहूं की फसल को प्राइवेट स्तर पर बेचना पड़ रहा है. किसान नेता सुनील गोदारा ने बताया कि गेहूं खरीद की नई प्रक्रिया में स्लॉट और बायोमेट्रिक प्रक्रिया को लागू करने के कारण सरकार अभी तक एमएसपी पर गेहूं खरीद शुरू नहीं कर पाई है. जिस कारण से किसानों को मजबूरीवश अपनी फसल को औने-पौने दामों में बेचना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने गेहूँ के समर्थन मूल्य 2735 में प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जबकि अनूपगढ़ की धान मंडी में प्राइवेट स्तर पर गेहूं 2100 रुपये से 2450 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है. जिससे किसानों को 600 प्रति क्विंटल तक का नुकसान हो रहा है.

किसान नेता गोदारा ने कहा कि स्थानीय व्यापारी, किसान और मजदूर स्लॉट और बायोमेट्रिक प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं. सरकार ने गेहूं खरीद में स्लॉट और बायोमेट्रिक प्रक्रिया को लागू तो कर दिया है मगर अभी धरातल पर इसे शुरू नहीं कर पाई है जिस कारण से किसानों के समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद नहीं की जा रही है. उन्होंने बताया कि अनूपगढ़ क्षेत्र में कुछ किसानों के द्वारा गेहूं की फसल को निकाल लिया गया है और उन्हें मजबूरी में ही प्राइवेट स्तर पर गेहूं की फसल बेचनी पड़ रही है जिससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है.

आज करीब 15 हजार क्विंटल गेहूं की आवक
व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष सुनील चावला ने बताया कि इस बार अनूपगढ़ क्षेत्र में गेहूं की पैदावार काफी अच्छी है. इस साल की गेहूं की पैदावार से किसानों को काफी उम्मीदें थी. उन्होंने बताया कि सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये और 150 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. मगर एमएसपी पर गेहूं की खरीद शुरू नही होने के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. आज बुधवार को भी नई धान मंडी में करीब 15 हजार क्विंटल गेहूं की आवक हुई है.

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किसानों को गेहूँ की फसल धान मंडी में लाने से जा रहा रोका
नई धान मंडी के व्यापारी सुशील अग्रवाल ने बताया कि सरकार के द्वारा गेहूं की खरीद शुरू नहीं होने के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है इसलिए व्यापारियों के द्वारा किसानों को नई धान मंडी में गेहूं बेचने के लिए लाने से रोका जा रहा है ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान ना हो. सुशील अग्रवाल ने बताया कि मगर काफी किसान ऐसे हैं की गेहूं बेचना मजबूरी है और वह किसान अपनी गेहूं को कम दामों में बेचने के लिए मजबूर हैं.

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