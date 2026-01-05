Zee Rajasthan
Rajasthan News: भारत-पाक सीमा पर स्थित रावला मंडी में गुरु गोविंद सिंह जयंती के नगर कीर्तन में शामिल विदेशी युवक-युवती को CID ने हिरासत में लिया. प्रारंभिक जांच में वे चेकोस्लोवाकिया के निवासी निकले. कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली, पूछताछ जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Pradeep Suthar
Published: Jan 05, 2026, 04:30 PM IST | Updated: Jan 05, 2026, 04:30 PM IST

रावला के नगर कीर्तन में शामिल हुए विदेशी युवक-युवती, दोनों से भारत-पाक सीमा पर पुलिस की सख्त पूछताछ

Sri Ganganagar News: भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्तिथ रावला मंडी में गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर नगर कीर्तन निकाला जा रहा था. नगर कीर्तन के दौरान नगर कीर्तन में विदेशी युवक और एक युवती भी शामिल हुए. विदेशी युवक युवती के द्वारा नगर कीर्तन में शामिल होने की सूचना जब सीआईडी को मिली तो सीआईडी ने युवक युवक को नगर कीर्तन से ले जाकर रावला पुलिस के सुपुर्द कर दिया है. पुलिस के द्वारा विदेशी युवक अभिव्यक्ति से गंभीरता से पूछताछ की जा रही है प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि युवक और युवती चेकोस्लोवाकिया के निवासी हैं. एसपी अमृता दुहन ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में विदेशी युवक और युवती से किसी भी तरह की संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है. पुलिस के द्वारा दोनों से गंभीरता से पूछताछ की जा रही है.

सूत्रों के अनुसार युवक और युवती रावला क्षेत्र में रह रहे अपने किसी दोस्त के घर आए हुए हैं और आज रावला में आयोजित नगर कीर्तन में शामिल हुए थे. आपको बता दें की रावला भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, इसलिए बॉर्डर क्षेत्र में कोई भी विदेशी बिना परमिशन के नहीं आ सकता. पुलिस के द्वारा सभी एंग्लों से युवक और नियुक्ति से पूछताछ की जा रही है.

घड़साना में कड़ाके की सर्दी के बीच जरूरतमंदों को बड़ी राहत
वहीं श्रीगंगानगर जिले के घड़साना क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी के बीच अग्रवाल नवयुवक मंडल द्वारा जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की गई. अग्रवाल सेवा समिति के नेतृत्व में यह कपड़ा वितरण कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को नए व पुराने गर्म कपड़े वितरित किए गए. कार्यक्रम के दौरान मंडल अध्यक्ष रोहित गर्ग ने कहा कि समाज के हर सक्षम व्यक्ति को मानवता की सेवा के लिए आगे आना चाहिए, ताकि ठंड के इस कठिन समय में कोई भी व्यक्ति असहाय न रहे. उन्होंने बताया कि यह सेवा कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेगा.

इस अवसर पर उपाध्यक्ष दवेन्द्र मित्तल व सुवंश गर्ग, सचिव मोहित गोयल, सहसचिव रोहित बंसल, कोषाध्यक्ष लविश गोयल के साथ स्माइल गोयल, निखिल मित्तल, निशांक गोयल समेत अनेक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभी ने मिलकर जरूरतमंदों तक कपड़े पहुंचाए और सेवा कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लिया.

