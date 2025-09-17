सबसे सख्त धर्मांतरण विधेयक पास फिर भी... राजस्थान में लगातार बढ़ रहे मामले

Anupgrh Conversion News: अनूपगढ़ पुलिस थाने में दर्ज धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मामले के मुख्य आरोपी पौलुस बारजो और और उसके सहयोगी आर्यन को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि इस मामले में नामजद तीसरे आरोपी विनोद कुमार की पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है. इस पूरे मामले में श्रीगंगानगर जिले की एसपी अमृता दुहन ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस अनुसंधान कर रही है कि अब तक आरोपी कितने लोगों का धर्मांतरण करवा चुके है और इन्हें फाइनेन्स कहा से आता है और उस फाइनेंस का ये लोग कैसे प्रयोग करते है. डीएससी प्रशांत कौशिक ने बताया कि सन्दीप के द्वारा धर्मान्तरण करवाने का आरोप लगवाते हुए मामला दर्ज करवाया गया था. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में गंभीरता से अनुसंधान किया जा रहा है.

यह है मामला

संदीप ने आरोप लगाया है कि तब आर्यन और उसके पिता विनोद ने उसे शादी का झांसा देकर एफएमपीबी संगठन के इंचार्ज पौलुस बारजो से मिलवाया. पौलुस बारजो ने उससे कहा कि अगर तुम ईसाई धर्म अपना लेते हो तो उनके प्रभु उस पर खुश हो जाएंगे और उसकी शादी हो जाएगी. संदीप ने आरोप लगाया है कि पौलुस बारजो अपने सहयोगी आर्यन और विनोद के साथ बहलाकर उसे प्रेमनगर की नहर पर ले गया जहां ईसाई धर्म की विधि के अनुसार उसे ईसाई धर्म ग्रहण करवा दिया. संदीप ने आरोप लगाया है कि ईसाई धर्म अपनवाने के बाद इन तीनों ने अन्य हिंदुओं को भी ईसाई धर्म में लाने के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे हैं.

एसपी अमृता दुहन ने क्या कहा?

श्रीगंगानगर जिले की एसपी अमृता दुहन ने बताया कि कल मंगलवार को पीड़ित संदीप ने अनूपगढ़ पुलिस थाने में धर्मान्तरण की शिकायत दर्ज करवाई थी. उस शिकायत को विभिन्न धाराओं में दर्ज कर लिया गया है.उन्होंने बताया कि मामले में अनुसंधान किया जा रहा है. अनुसंधान के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण करवाया जा चुका है और पुलिस द्वारा आरोपियों के पास जो रिकॉर्ड है उसकी जांच की जा रही है. एसपी ने बताया कि पुलिस के द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके पास फाइनेंस कहां से आता है और उस फाइनेंस को ये लोग किस रूप में प्रयोग करते हैं.

दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि संदीप ने अनूपगढ़ पुलिस थाने मामला दर्ज करवाया था कि पौलुस बारजो, आर्यन और विनोद कुमार ने उसका धर्म परिवर्तन करवाया है और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. उन्होंने बताएं कि पौलुस बारजो मुख्य रूप से झारखंड का रहने वाला है और अनूपगढ़ में विनोद कुमार के घर रह रहा है. इस मामले में पौलुस बारजो और आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा तीनों आरोपियों का बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है इन लोगों को कौन-कौन सहयोग करते हैं इसकी जांच भी पुलिस के द्वारा की जा रही है. डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह लोग कितने लोगों का धर्मांतरण करवा चुके हैं.

