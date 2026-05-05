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Rajasthan News: जैतसर में गंगनहर फटी! करणी जी वितरिका में 45 फीट का कटाव, खेत बने तालाब

Rajasthan News: जैतसर की करणी जी वितरिका में सोमवार को 45 फीट का कटाव आने से 6 एलसी के खेतों में पानी भर गया. विभाग ने समेजा वितरिका में पानी डाइवर्ट कर मरम्मत शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार मंगलवार शाम तक नहर में पुनः जलापूर्ति शुरू हो जाएगी.

Edited byArti PatelReported byPradeep kumar soni
Published: May 05, 2026, 09:18 AM|Updated: May 05, 2026, 09:18 AM
Rajasthan News: जैतसर में गंगनहर फटी! करणी जी वितरिका में 45 फीट का कटाव, खेत बने तालाब
Image Credit: Rajasthan News

Sriganganagar News: गंगनहर की करणी जी वितरिका में सोमवार शाम को कटाव आ गया. वहीं कटाव से 45 फीट तक पहुंच गया.था. कटाव के कारण वितरिका का पानी 6 एलसी के खाली खेतों के अंदर फैल गया.

राहत और बचाव कार्य, दो एस्केलेटर मशीनें तैनात

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जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता कैलाश जाट ने बताया कि गांव 6 एलसी के पास करणीजी वितरिका की बुर्जी संख्या 15 व 16 के मध्य कटाव की जानकारी किसानों के माध्यम से मिली. इस दौरान मौके पर सहायक अभियंता कटाव स्थल पर टीन सहित रवाना हुए. वहीं अधिशासी अभियंता युवराज सिंह भी मौके पर पहुंच गए. इस दौरान वितरिका में 330 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा था. मौके पर जाकर पता लगा कि कटाव 20- 25 फीट का है. जिसे जल्दी से पाटना मुश्किल लग रहा था. इस दौरान अधिकारियों ने करणी जी वितरिका का पानी बंद करवाकर समेजा वितरिका में छुड़वाया. वहीं कटाव को दुरुस्त करने के लिए दो एस्केलेटर मशीन मौके पर मंगाई गई. जल उपयोक्ता संगम के अध्यक्ष कुलदीप सिंह भी मौके पर पहुंचे व अन्य किसानों की सहायता से कटाव को पाटने का प्रयास शुरू किया गया.

कटाव के कारण और आरोप

नहर टूटने के कारणों को लेकर अलग-अलग तर्क सामने आ रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि सोमवार सुबह 6 बजे वितरिका में पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंचा था और शाम को सूचना मिली कि नहर में कटाव आ गया है. नहर में कटाव का मुख्य कारण चूहों के बिल व लाइनिंग के कमजोर होने को बताया जा रहा है. वितरिका में कटाव आने से गांव 6 एलसी के खाली खेतों में पानी भर गया है. सहायक अभियंता जाट ने बताया कि 45 फीट के कटाव को पाटने का कार्य सोमवार रात को शुरू कर दिया गया है.उन्होंने यह भी बताया कि इस कटाव से टेल (अंतिम छोर) के किसानों की सिंचाई की बारियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.

कब तक बहाल होगा पानी?

मंगलवार दोपहर तक कटाव को मजबूत कर शाम को वितरिका में पुनः पानी छोड़ दिया जाएगा. वहीं जीकेएस के जिला महासचिव ब्रह्मदीप खख ने आरोप लगाया कि वितरिका में क्षमता से अधिक पानी छोडा गया था. जिसके चलते वितरिका में कटाव आ गया. वहीं उन्होंने बताया कि टेल के किसानों की बारियां कटाव से प्रभावित हुई है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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