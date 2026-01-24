Zee Rajasthan
Rajasthan News: सूरतगढ़ में पंच गौरव योजना के तहत तीन दिवसीय किन्नू महाकुंभ उत्सव का शुभारंभ हुआ. किसानों और नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. कार्यक्रम में आधुनिक कृषि तकनीक, पशुपालन, ड्रिप सिंचाई और नवाचारों पर जोर दिया गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Pradeep Suthar
Published: Jan 24, 2026, 04:50 PM IST | Updated: Jan 24, 2026, 04:50 PM IST

श्रीगंगानगर में किन्नू महाकुंभ हुआ शुरू, खेती की नई तकनीक देखने दूर-दूर से उमड़े किसान

Sri Ganganagar News: पंच गौरव योजना के तहत तीन दिवसीय जिला स्तरीय किन्नू महाकुंभ उत्सव का शुभारंभ आज सूरतगढ़ बाईपास स्थित अवसा रिसोर्ट में उत्साहपूर्ण किया गया. कार्यक्रम का आगाज दीप प्रज्ज्वलन कर सरस्वती माता के नमन के साथ हुआ.

उद्घाटन के दौरान यह रहे मौजूद

उद्घाटन अवसर पर जिला कलक्टर डॉ. मंजू, श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी,शरण पाल सिंह मान, प्रियंका बैलान, रतन गणेश गढ़िया, प्रीति गर्ग, सुरजीत कुमार, गौतम, सुशील कुमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

किसानों और आम नागरिकों की सहभागिता देखने को मिली

महाकुंभ उत्सव में जिलेभर से बड़ी संख्या में किसानों एवं आम नागरिकों की सहभागिता देखने को मिली. कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित पतंगबाजी ने विशेष आकर्षण का केंद्र बनते हुए उपस्थित जनसमूह का भरपूर मनोरंजन किया.

क्या बोले विधायक जयदीप बिहाणी?

इस अवसर पर विधायक जयदीप बिहाणी ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. इसके लिए तकनीकी सहयोग, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि उपकरण एवं वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ड्रिप सिंचाईए जल संरक्षण एवं आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर किसान कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं.

विधायक बिहाणी ने कहा कि पशुपालन, डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन किसानों की आय का महत्वपूर्ण आधार हैं तथा सरकार इस क्षेत्र के समग्र विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है. महाकुंभ जैसे आयोजनों के माध्यम से किसानों को नवाचारों, आधुनिक तकनीकों एवं सफल कृषि मॉडल से रूबरू होने का अवसर मिलता हैए जिससे वे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे.

क्या बोली जिला कलक्टर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के मेले किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से किसानों को नवीन तकनीकों, आधुनिक कृषि पद्धतियों एवं बाजार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है. उन्होंने सुझाव दिया कि आगामी वर्षों में इस महाकुंभ उत्सव को साप्ताहिक स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे अधिकाधिक किसान लाभान्वित हो सकें.

कार्यक्रम के दौरान फ्रांस से पधारे गिल डास फर्टिल एवं श्री स्टेफिनला डूरीलेस ने पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित गतिविधियों में निर्णायक की भूमिका निभाई. बता दें कि कार्यक्रम में कल फल एवं सब्जी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा.

