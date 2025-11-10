Zee Rajasthan
सुनो, सुनो... करती रह गई प्रेमिका! GF के घर से आगे बॉयफ्रेंड ने आकार उठाया ये बड़ा कदम

Rajasthan news: श्रीगंगानगर में 45 वर्षीय सुरजीत सिंह ने लिव-इन पार्टनर के घर के सामने कार में पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पड़ोसियों ने बताया कि 4 दिन पहले दोनों के बीच ज़ोरदार झगड़ा हुआ था. पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है.

Published: Nov 10, 2025, 06:28 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 06:28 PM IST

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी कार में पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली. धमाके की आवाज़ सुनकर जब तक लोग पहुंचे, युवक की मौत हो चुकी थी. यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सद्भावना नगर स्थित पावन धाम के पास का है.

झगड़े के बाद प्रेमिका के घर के सामने लगाई आग
मृतक की पहचान हरियाणा के बावल निवासी सुरजीत सिंह (45) के रूप में हुई है, जो श्रीगंगानगर में एक युवती के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहता था. कोतवाली थाना इंचार्ज अमन कुमार ने बताया कि सुरजीत और युवती पावन धाम में साथ रहते थे, और पड़ोसियों से पूछताछ में सामने आया है कि दोनों के बीच चार दिन पहले ज़ोरदार झगड़ा हुआ था. पड़ोसियों ने बताया कि विवाद अक्सर इतना बढ़ जाता था कि आवाज़ बाहर तक सुनाई देती थी. झगड़े के बाद सोमवार सुबह सुरजीत अपनी कार लेकर आया, जिसमें सामान भरा हुआ था. उसने प्रेमिका के घर के सामने ही कार में पेट्रोल डाला और खुद को अंदर बैठाकर आग लगा ली.


धमाके के बाद मौत
आग लगते ही गाड़ी में ज़ोरदार धमाका हुआ. आवाज़ सुनकर पड़ोसी बाहर निकले और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक वे सुरजीत को बाहर निकालते, वह बुरी तरह से झुलस चुका था और उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी. डीएसपी राहुल यादव ने बताया कि महिला ने पूछताछ में बताया है कि वह सुरजीत के साथ तीन साल से रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसे उसके परिवार की ज़्यादा जानकारी नहीं है. पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है. कार से मिले दस्तावेज़ों में मृतक का पता लुधियाना, हरियाणा और भिवाड़ी का लिखा हुआ है, जिसकी तस्दीक की जा रही है.

