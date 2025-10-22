'मेरी ड्यूटी ट्रैफिक में है…' घायल युवक तड़पता रहा, होमगार्ड के शब्दों ने झकझोर दिया पूरा शहर!

Rajasthan News: अनूपगढ़ में एक युवक ने बाजार में ब्लेड से अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या का प्रयास किया. मौके पर मौजूद होमगार्ड जवान घायल युवक की मदद करने की बजाय तमाशा देखता रहा. करीब 10 मिनट तक युवक तड़पता रहा. स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर रेफर किया गया.
Sri Ganganagar News: राजस्थान के अनूपगढ़ में सरेबाजार एक युवक ने अपनी गर्दन पर ब्लेड से वार कर आत्महत्या करने का प्रयास किया. मौके पर मौजूद होमगार्ड का जवान घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने की बजाय मौके पर खड़ा तमाशा देखता रहा. जब स्थानीय लोगों ने होमगार्ड के जवान को घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने के लिए कहा तो होमगार्ड के जवान ने कहा कि उसकी ड्यूटी ट्रैफिक में है और उसने एंबुलेंस को फोन कर दिया है. लगभग 10 मिनट तक घायल युवक वहां तड़पता रहा मगर होमगार्ड के जवान के द्वारा युवक की सुध तक नहीं ली गई. मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा ऑटो की सहायता से घायल युवक को अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया जहां गंभीर हालत होने के कारण उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है. सूचना मिलने पर एसएचओ ईश्वर जागिड़ मौके पर पहुंचे और मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया. एसएचओ ने बताया कि युवक हालत गंभीर होने के कारण वह बयान देने की स्थिति में नहीं है.
युवक ने शाम 4 बजे आत्महत्या का किया प्रयास
मिली जानकारी के अनुसार सोनू (30) पुत्र रमेश अरोड़ा ने आज बुधवार शाम करीब 4 बजे बाजार में एक बंद दुकान के सामने ब्लेड से अपनी गर्दन पर वार कर आत्महत्या करने का प्रयास किया. घायल अवस्था में सोनू कह रहा था कि उसने अपने परिवार के लोगों से परेशान होकर ब्लेड से अपनी गर्दन काटी है. घायल अवस्था में सोनू कह रहा था कि उसकी दादी की प्रॉपर्टी दान कर दी जाए.
होमगार्ड का जवान देखता रहा तमाशा
जब सोनू ने ब्लेड से अपनी गर्दन काटी तो मौके से महज 50 फीट की दूरी पर होमगार्ड का एक जवान ट्रैफिक की ड्यूटी कर रहा था. होमगार्ड के जवान ने सोनू को घायल अवस्था में देख लिया था मगर उसने उसकी कोई सहायता नहीं की. मौके पर जुटी भीड़ में जब होमगार्ड के जवान को उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाने के लिए कहा तो होमगार्ड के जवान ने कहा कि "उसकी ड्यूटी ट्रैफिक में है और उसने एंबुलेंस को फोन कर दिया है" जब लोगों ने कहा कि इंसानियत के नाते इस घायल युवक को सरकारी अस्पताल पहुंचाया जाए तो होमगार्ड के जवान ने कहा कि "उसमें इंसानियत नहीं है अगर तुम इंसानियत है तो तुम पहुंचा दो."
हालत गम्भीर होने पर किया रैफर
स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना अनूपगढ़ पुलिस थाने में दी गई. सूचना मिलने पर एसएचओ ईश्वर जांगिड़ और एसआई गोविंदराम मौके पर पहुंचे. एसएचओ ने बताया कि युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसके पर्चा बयान नहीं हो पाए हैं. उन्होंने बताया कि हालत गम्भीर होने के कारण युवक को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है. हालांकि घायल युवक का कोई भी परिजन सरकारी अस्पताल नहीं पहुंचा था.
