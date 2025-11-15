Zee Rajasthan
'बकवास मत करो, तमीज से बोलो' ADM और कलेक्टर पर भड़के MLA जयदीप बिहाणी, जानें पूरा मामला

Rajasthan News: श्रीगंगानगर में पटेल जयंती के यूनिटी मार्च दौरान बड़ा विवाद हो गया. विधायक जयदीप बिहाणी प्रशासन की देरी पर भड़क उठे और एडीएम व जिला कलेक्टर मंजू चौधरी से तीखी बहस कर बैठे. करीब दो मिनट की गहमागहमी के बाद कार्यकर्ताओं ने बीचबचाव किया और कार्यक्रम शुरू हो सका.

Published: Nov 15, 2025, 03:52 PM IST | Updated: Nov 15, 2025, 03:52 PM IST

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में आज पटेल जयंती के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से आयोजित यूनिटी मार्च विवादों से घिर गया. कार्यक्रम की शुरुआत से ठीक पहले माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी तकरार हो गई.

जानकारी के अनुसार, विधायक जयदीप बिहाणी कार्यक्रम के तय समय पर मंच पर पहुंचे, लेकिन जिला प्रशासन के अफसर देर से पहुंचे. इसी देरी को लेकर विधायक नाराज हो गए. जैसे ही एडीएम सुभाष चौधरी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, विधायक ने उनसे देरी को लेकर सवाल किए और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार बहस तेजी से बढ़ गई.

स्थिति तब और गर्म हो गई जब जिला कलेक्टर मंजू चौधरी ने मामले को शांत कराने की कोशिश की. लेकिन विधायक उनकी बातों पर भड़क उठे. उन्होंने कलेक्टर से कहा कि “बकवास करने की जरूरत नहीं है” और उन्हें “बोलने की तमीज” रखने की नसीहत दे डाली. यह सुनते ही आस-पास मौजूद अधिकारी और कार्यकर्ता हैरान रह गए.

करीब दो मिनट तक माहौल तनावपूर्ण रहा. विधायक बिहाणी ने कलेक्टर से यह तक कह दिया कि “एमएलए क्या होता है, आपको समझाना पड़ेगा क्या?” इसी दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने हस्तक्षेप किया और विधायक को शांत कराया. उसके बाद कार्यक्रम को बिना किसी और विवाद के शुरू किया गया.

इस घटना के चलते यूनिटी मार्च चर्चा का विषय बन गया है. सरकारी कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच ऐसी नोकझोंक दुर्लभ मानी जाती है, इसलिए यह मामला पूरे जिले में तेजी से सुर्खियों में आ गया.

