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62 साल के बुजुर्ग ने टंकी पर किया 13 घंटे का डेरा, तेजाब और लाउडस्पीकर लेकर प्रशासन को दी चुनौती!

Rajasthan News: राजस्थान में वार्ड 37 के वृद्ध राजेंद्र शर्मा ने प्रशासन से मकान तोड़ने और सामान जब्त करने का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर पेयजल टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया. 13 घंटे तक नीचे नहीं उतरे, पुलिस-प्रशासन समझाने में जुटा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByPradeep Suthar
Published:Mar 31, 2026, 10:54 PM IST | Updated:Mar 31, 2026, 10:54 PM IST

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62 साल के बुजुर्ग ने टंकी पर किया 13 घंटे का डेरा, तेजाब और लाउडस्पीकर लेकर प्रशासन को दी चुनौती!

Sri Ganganagar News: पंचायत समिति प्रशासन ने तोड़े गए मकान से जब्त किया सामान लौटाने, तोड़ गए मकान का मुआवजा देने व बदले में जगह देने की मांग को लेकर एक वृद्ध मंगलवार को एसडीएम कार्यालय के निकट पीएचईडी की पानी की टंकी पर चढ़ गया. टंकी पर चढा वृद्ध अपने साथ तेजाब के बोतल व अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचाने माइक व लाउडस्पीकर साथ लेकर टंकी पर बैठा प्रशासन को कोस रहा है. शहर के वार्ड नंबर 37 निवासी राजेंद्र शर्मा (62) पुत्र रामविलास शर्मा ढाई साल बाद मंगलवार को दोबारा उक्त मांगों को लेकर इसी पेयजल टंकी पर चढ़ा था,जो प्रशासन व पुलिस की समझाइश के बाद टंकी से नीचे उतर गया था, कि इस बाद उसने जिद्द कर रखी है कि जब्त तक मांगों का निपटारा नहीं होता वो अंकी से नीचे नहीं उतरेगा. वृद्ध के सुबह 7 बजे टंकी पर चढने की सूचना मिलने पर सिटी पुलिस, नायब तहसीलदार अंकुश गोदारा व पंचायत समिति बीडीओ मेजर अली, व कार्मिक मौके पर पहुंच टंकी पर चढ़े राजेंद्र शर्मा को समझाइश के प्रयास किए पर उसने नीचे उतरने से मना कर दिया. प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया. टीम ने बचाव के लिए टंकी के नीचे जाल लगाए. यही नहीं रात 8 बजे तहसीलदार विनोद कड़वासरा, एएसआई रणवीर सिंह सहित अन्य पुलिसकार्मिकों ने टंकी पर चढे वृद्ध को समझाइश करते हुए कहा कि वो नीचे उतर जाए उसकी मांग पर चर्चा कर समाधान किया जाएगा. फिलहाल अलसुबह 5 बजे से पेयजल टंकी पर चढे राजेंद्र शर्मा पिछले 13 घण्टो से नीचे नहीं उतरा था. वहीं, पुलिस का जाब्ता टंकी पास तैनात, तहसीलदार व पुलिस अधिकारी उससे समझाकर नीचे उतार ने के प्रयासों में लगे थे.

वृद्ध का मकान तोड़ने व सामान जब्त करने का आरोप
टंकी पर चढ़े राजेंद्र कुमार का कहना है कि पंचायत समिति कार्यालय के पीछे उसका वर्षों पुराना मकान था. 30 मई 2019 को जब वह मजदूरी करने के लिए गया था तो पीछे से पंचायत समिति के तत्कालीन विकास अधिकारी विनोद रेगर ने उसके मकान को पंचायत समिति एरिया में मिलाने के उद्देश्य से जेसीबी की सहायता से तोड़ दिया. जबकि नक्शे में उसका मकान पंचायत समिति परिसर में नहीं आता था. यही नहीं पंचायत समिति अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान उसका घरेलू सामान व कुछ नकदी जब्त कर ली. समान वापस दिलाने व तोड़े गए मकान का मुआवजा दिलाने उसने प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया, कि कहीं सुनवाई नहीं हुई. यहां तक कि राष्ट्रपति, पीएम व सीएम तक को ज्ञापन प्रेषित करते हुए पंचायत समिति अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, सामान दिलाने व मुआवजा दिलाने की मांग की थी. अब टंकी पर चढने के बाद वो सीएम से बात करने के बाद नीचे उतरने की बात कहा रहा है.

मांगों को लेकर पहले भी पेयजल टंकी पर चढ़ा था
वृद्ध अपने साथ हुए अन्याय के विरोध में 29 सितंबर 2023 को इसी पेयजल टंकी पर चढ़ा था. तब तत्कालीन सीआई कृष्ण कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने उसे समझाइश कर नीचे उतारते हुए जायज कार्रवाई का आश्वासन दिया था. वृद्ध शर्मा ने कहा कि इसके बाद से वह लगातार अधिकारियों से अपने सामान को वापस दिलाने व मुआवजे की मांग को लेकर गुहार लगा चुका पर समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा. ऐसे में न्याय न मिलने पर दोबारा टंकी पर चढ़ा है. तेजाब की बोतल के साथ टंकी पर चढ़े राजेंद्र शर्मा से पुलिस व राजनीतिक लोगों ने समझाइश का प्रयास किया पर वह अपनी मांग पर अड़ा है.

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पंचायत समिति का पक्ष
पंचायत समिति विकास अधिकारी मेजर अली का कहना है कि कार्यालय परिसर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहे लक्ष्मण सिंह ने अतिक्रमण कर रखा था. उसे नोटिस देने के बाद 29 मई 2019 को अतिक्रमण हटाने के लिए कमेटी गठित की गई थी. अगले दिन 30 मई को मौका मजिस्ट्रेट तहसीलदार की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाकर सामान जब्त किया गया था. बीडीओ ने बताया कि 1 जुलाई 2019 को जब्त सामान की नीलामी सूची जारी की गई थी व 12 जुलाई 2019 को खुले तौर पर नीलामी करवाई गई. इस प्रक्रिया में करीब 22 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई, जिसे सरकारी खाते में जमा करवा दिया गया. पंचायत समिति प्रशासन का कहना है कि राजेंद्र शर्मा की शिकायत का जवाब उसे भेजा जा चुका है. यही नहीं शर्मा का मामले से कोई सरोकार तक नहीं है.

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