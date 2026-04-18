/Rajasthan News: सीमा पर फिर पाक की नापाक चाल! रायसिंहनगर में मिली विदेशी Glock और करोड़ों की हेरोइन

Raisinghnagar Border News: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात सतर्क प्रहरियों ने एक बार फिर सीमा पार से होने वाली नापाक कोशिश को विफल कर दिया है. श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर इलाके में सीमा के नजदीक सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और विदेशी हथियार मिले हैं. इस बरामदगी के बाद से पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.

विदेशी ग्लोक पिस्टल और मैगजीन बरामद

सुरक्षा एजेंसियों को समेजा थाना इलाके के 41 PS और 42 PS की रोही (खेतों) में संदिग्ध पैकेट होने की खुफिया जानकारी मिली थी. बता दें कि बीएसएफ (BSF), स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर इलाके की घेराबंदी की. एक पैकेट को खोलने पर उसमें से अत्याधुनिक विदेशी ग्लोक (Glock) पिस्टल और एक मैगजीन बरामद हुई. पुलिस ने तुरंत हथियार को कब्जे में लेकर अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

करोड़ों की हेरोइन भी मिली

हथियार मिलने के बाद जब सर्च ऑपरेशन को और सघन किया गया, तो कुछ ही दूरी पर एक और संदिग्ध पैकेट मिला. इस पैकेट में करीब 600 ग्राम हेरोइन पाई गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है. अंदेशा जताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए इन पैकेटों को भारतीय सीमा के भीतर गिराया गया था, जिसे स्थानीय तस्करों तक पहुंचना था.

इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

समेजा थानाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि बरामद सामान को जब्त कर लिया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. पिछले कुछ समय से श्रीगंगानगर बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से नशीले पदार्थों और हथियारों की खेप भेजने की घटनाएं बढ़ी हैं. वहीं बीएसएफ के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इस बात की जांच की जा रही है कि सीमा के इस तरफ कौन लोग इस खेप को रिसीव करने वाले थे.