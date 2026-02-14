अनूपगढ़ में नशे पर बड़ा वार! 48 लाख की हेरोइन के साथ महिला समेत 3 गिरफ्तार

Rajasthan News: अनूपगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 96 ग्राम हेरोइन के साथ एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 48 लाख रुपए आंकी गई है. पुलिस ने कार और 12,200 रुपए नकद भी जब्त किए.
Sri Ganganagar News: अनूपगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित तीन आरोपियों को 96 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है और आरोपियों से परिवहन में प्रयुक्त की गई कार को भी जब्त किया गया है. कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 48 लाख रुपए है. एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि श्रीगंगानगर की ए एन टी एफ चौकी से मिली सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. आरोपियों से हेरोइन बिक्री के 12 हजार 200 रुपये भी बरामद किए गए है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में गांव 27 ए की निवासी राणो बाई, रावला के गाँव 5 केडी निवासी सोनीराम और घडसाना की धक्काबस्ती निवासी राजकुमार को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जैक में सामने आया है कि यह सभी आरोपी हेरोइन को रावला बेचने के लिए लेकर जा रहे थे.
एसएचओ ईश्वर जागिड़ ने आज शनिवार को बताया कि श्रीगंगानगर की ए एन टी एफ चौकी के कांस्टेबल अवतार सिंह और महिला कांस्टेबल दी थी कि एक संदिग्ध आल्टो कार श्री विजयनगर से अनूपगढ़ आ रही है. इस कर में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ हो सकता है. यह कार अनूपगढ़ से होते हुए रावला की तरफ जाएगी. एसएचओ ने बताया कि चौकी से सूचना मिलने के बाद तुरंत प्रभाव से एएसआई राजकुमार, हेड कांस्टेबल हवा सिंह और महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर को साथ लेकर अनूपगढ़ में रायसिंहनगर चौराहे पर नाकाबंदी की गई. नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध कार पुलिस टीम को आते हुए दिखाई दी.
एसएचओ ने बताया कि जब कर की तलाशी ली गई तो आरोपियों से 96 ग्राम हेरोइन और हेरोइन बिक्री के 12,200 रुपये बरामद हुए. उन्होंने बताया कि मौके पर ही हेरोइन, बिक्री की राशि और परिवहन में प्रयुक्त कार की जब्त कर लिया गया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी सोनी राम (26) पुत्र धर्माराम मेघवाल निवासी चक 5 केडी रावला, राजकुमार (24) पुत्र मुख्तार सिंह रायसिख निवासी धक्का बस्ती घडसाना और राणो बाई (38) पत्नी मनजीत सिंह रायसिख निवासी चक 27 ए अनूपगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया. तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर इस मामले की जांच रामसिंहपुर एसएचओ अजय कुमार को सौंपी गई है.
