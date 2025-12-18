Zee Rajasthan
श्रीगंगानगर में 100 से ज्यादा गौवंश की मौत, SDM बोले- SIR में बिजी गौशाला निरीक्षण नहीं कर पाया

Sriganganagar News : श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर के गांव भोमपुरा में गौशाला में पिछले कई दिनों  100 से ज्यादा गौवंश की मौत हो गयी है. मामले को लेकर गौभक्त अब आमरण अनशन पर बैठ गये हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Pradeep Suthar
Published: Dec 18, 2025, 12:05 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 12:14 PM IST

श्रीगंगानगर में 100 से ज्यादा गौवंश की मौत, SDM बोले- SIR में बिजी गौशाला निरीक्षण नहीं कर पाया

Sriganganagar News : श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर के गांव भोमपुरा में गौशाला में पिछले कई दिनों में 100 से अधिक गोवंश की मौत हो गई है. प्रारम्भिक तौर पर गौशाला में गौवंश की मौत बिना देखरेख और सार सम्भाल नहीं होने के कारण हुई बतायी जा रही है.

गौवंश के लिए गौशाला में किसकी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी. गौवंश को सीलन भरा चारा खिलाया जा रहा था. यहां तक की गौवंश के लिए बनाए शेड कीचड़ से भरे हुए दिखे.

मामले पर पशु चिकित्सक का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर सर्दी और खराब पशु चारे के कारण ही गौवंश की मौत हुई है. वहीं पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक के मुताबिक प्रारम्भिक तौर पर गौवंश की मौत सर्दी और खराब चारे की व्यवस्था से हुई है.

पूरे मामले को लेकर एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी का कहना था कि SIR में व्यस्त होने के कारण गौशाला का निरीक्षण नहीं किया. वहीं गोशाला अध्यक्ष बीमार होने के कारण गोवंश की देखभाल नही हो पाई.

एसडीएम ने बताया कि सरकार की तरफ से गौशाला को अनुदान दिया जा रहा है. ऐसे में बड़ा सवाल है आखिर इन गौवंश के लिए सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि का आखिर उपयोग कंहा हुआ.

भोमपुरा गौशाला में 100 गौवंश की मौत पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रुबी कुन्नर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इस घटना को दुखद एवं शर्मनाक बताते हुए कहा कि राज्य की डबल इंजन सरकार गोवंश के नाम पर केवल राजनीति कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है.

इधर मामले को लेकर मुकाम से रायसिंहनगर पहुंचे संत राजन प्रकाश ने गौशाला परिसर में भी आमरण अनशन शुरू कर दिया है और पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. और कहां है कि जब तक मांग नहीं मानी जाती अनशन जारी रहेगा.

वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष शरणपाल मान और बीजेपी के पूर्व विधायक बलवीर सिंह लूथरा मौके पर पहुंचे और गौशाला का निरीक्षण किया.

