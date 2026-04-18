Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /sri ganganagar
  • /Rajasthan News: खाकी से मोह नहीं, फर्ज से नाता, 84 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ने थाने पहुंचे दो परिवारों में कराई सुलह

Rajasthan News: खाकी से मोह नहीं, फर्ज से नाता, 84 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ने थाने पहुंचे दो परिवारों में कराई सुलह

Rajasthan News: श्रीगंगानगर में 84 वर्षीय सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल बलदेव सिंह ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए नाली विवाद पर भिड़े दो परिवारों में समझौता कराया. थाने पहुंचे मामले को बलदेव सिंह ने समझाइश से सुलझाकर मुकदमेबाजी और आपसी रंजिश से दोनों पक्षों को बचा लिया.

Edited byArti PatelReported byPradeep Suthar
Published: Apr 18, 2026, 06:50 PM|Updated: Apr 18, 2026, 06:50 PM
Rajasthan News: खाकी से मोह नहीं, फर्ज से नाता, 84 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ने थाने पहुंचे दो परिवारों में कराई सुलह
Image Credit:

Sriganganagar News: आज के दौर में जहां छोटी-छोटी बातों पर मुकदमे और रंजिशें दशकों तक चलती हैं, वहीं श्रीगंगानगर के एक पूर्व पुलिसकर्मी ने साबित कर दिया कि खाकी की जिम्मेदारी रिटायरमेंट के बाद भी खत्म नहीं होती. 84 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल बलदेव सिंह ने अपनी सूझबूझ से दो परिवारों के बीच छिड़ी जंग को खत्म कर सामाजिक सरोकार की एक अनूठी मिसाल पेश की है.

नाली विवाद जो थाने तक जा पहुंचा
मामला गजसिंहपुर के वार्ड नंबर 5 का है. यहां एक निर्माणाधीन मकान के चलते गली की नाली अवरुद्ध हो गई थी.पड़ोसी परिवारों के बीच इस बात को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि मामला थाने की दहलीज तक पहुंच गया. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर कानूनी कार्रवाई करने पर उतारू थे.

84 साल के 'बुजुर्ग सिपाही' की मध्यस्थता
जब दोनों पक्ष थाने में उलझ रहे थे, तब 15 आरबी निवासी सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल बलदेव सिंह ने हस्तक्षेप किया. अपनी लंबी सर्विस के अनुभव और बुजुर्गियत के सम्मान का उपयोग करते हुए उन्होंने- दोनों परिवारों को बिठाकर ठंडे दिमाग से बात करने के लिए प्रेरित किया. कानूनी उलझनों के बजाय आपसी भाईचारे की अहमियत समझाई.उनकी बातों का असर ऐसा हुआ कि दोनों पक्ष पुराने गिले-शिकवे भुलाकर राजीनामे के लिए तैयार हो गए.

रिश्तों की जीत, मुकदमों की हार
बलदेव सिंह की इस कोशिश से न केवल थाने में दर्ज होने वाला एक नया केस टल गया, बल्कि दो पड़ोसियों के खराब होते रिश्ते भी बच गए. उन्होंने दोनों परिवारों को भविष्य में तालमेल के साथ रहने और समाज में प्रेमभाव बढ़ाने के लिए प्रेरित किया. वार्डवासियों ने बलदेव सिंह के इस जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि अगर हर अनुभवी व्यक्ति इसी तरह आगे आए, तो अदालतों का बोझ और रिश्तों की कड़वाहट कम हो सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sriganganagar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: दिल्ली से चोरी, जयपुर में पकड़ी गई स्कॉर्पियो, शातिर गिरोह का बड़ा खुलासाRajasthan News: जैसलमेर के विरेन्द्र चारण ने RAS में लहराया परचम, ऑल राजस्थान में हासिल की 2nd रैंकPhotos: जयपुर में अनोखी आर्ट एग्जीबिशन, पत्थरों से बनी वो कला जो उतर जाए सीधे दिल तक

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में आज बारिश! इन शहरों के लिए IMD ने जारी किया गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट

RPSC RAS Result: 5वीं रैंक वाले विकास सियाग आगे की प्रोसेस में नहीं लेगें हिस्सा, 23 साल की शालू ने पहली कोशिश में हासिल की 8वीं रैक, सुनें टॉपर्स की कहानी

CM किसान निधि की 6वीं किस्त पर महा अपडेट, 74 लाख किसानों के खाते में पैसा आने की ये रही तारीख!

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में मुंह के बल फिसला सोने के भाव, चांदी के भी तीखे हुए तेवर, जानें लेटेस्ट प्राइस

जयपुर, झुंझुनू, सीकर से लेकर हनुमानगढ़, अलवर में आज आफत की बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट

आंधी-हवाओं के बीच भी नहीं मिलेगी राहत, अगले 5 दिन हीटवेव का खतरा, पढ़ें IMD अपडेट

RAS 2024 Result: राजस्थान को मिले 1096 नए RAS, जानें किसने मारी टॉप रैंक!

राजस्थान के मौसम में बड़ा उलटफेर! 6 जिलों में बारिश-आंधी की बड़ी चेतावनी, IMD ने जारी किया अभी-अभी अलर्ट

सच हुई साथ जीने-मरने की कसमें… एक ही खाट पर थम गई पति-पत्नी की जिंदगी

राजस्थान में मौसम ने ली करवट, आज इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी

Photo: राजस्थान का वो ऐसा महल जो शाम ढलते ही बन जाता है परी लोक! दूर-दूर से देखने आते हैं लोग

एक बार फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, 17 अप्रैल आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना

गर्मियों में पेट के लिए रामबाण है राजस्थानी बेल शरबत! जानें रेसिपी और फायदे

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Sriganganagar News
rajasthan news
rajasthan police

About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में बना नया रिकॉर्ड! 14 घंटे में 6000 टन कचरा साफ कर रचा इतिहास

जयपुर में बना नया रिकॉर्ड! 14 घंटे में 6000 टन कचरा साफ कर रचा इतिहास

Jaipur news
2

धौलपुर में गौ तस्करी मामले में बड़ा फैसला! आरोपी को 5 साल की कठोर सजा

dholpur news
3

धौलपुर की तस्वीर बदलने वाली परियोजना शुरू, 800 करोड़ से चमकेगा पूरा जिला!

rajasthan government project
4

रास्ते में रोक कर कांग्रेसी नेताओं ने युवक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला! मौत के बाद इलाके में दहशत

rajasthan crime
5

हीटवेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जिला अस्पताल में 20 बेड का स्पेशल AC वार्ड तैयार

Dungarpur News