/Rajasthan News: खाकी से मोह नहीं, फर्ज से नाता, 84 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ने थाने पहुंचे दो परिवारों में कराई सुलह

Sriganganagar News: आज के दौर में जहां छोटी-छोटी बातों पर मुकदमे और रंजिशें दशकों तक चलती हैं, वहीं श्रीगंगानगर के एक पूर्व पुलिसकर्मी ने साबित कर दिया कि खाकी की जिम्मेदारी रिटायरमेंट के बाद भी खत्म नहीं होती. 84 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल बलदेव सिंह ने अपनी सूझबूझ से दो परिवारों के बीच छिड़ी जंग को खत्म कर सामाजिक सरोकार की एक अनूठी मिसाल पेश की है.

नाली विवाद जो थाने तक जा पहुंचा

मामला गजसिंहपुर के वार्ड नंबर 5 का है. यहां एक निर्माणाधीन मकान के चलते गली की नाली अवरुद्ध हो गई थी.पड़ोसी परिवारों के बीच इस बात को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि मामला थाने की दहलीज तक पहुंच गया. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर कानूनी कार्रवाई करने पर उतारू थे.

84 साल के 'बुजुर्ग सिपाही' की मध्यस्थता

जब दोनों पक्ष थाने में उलझ रहे थे, तब 15 आरबी निवासी सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल बलदेव सिंह ने हस्तक्षेप किया. अपनी लंबी सर्विस के अनुभव और बुजुर्गियत के सम्मान का उपयोग करते हुए उन्होंने- दोनों परिवारों को बिठाकर ठंडे दिमाग से बात करने के लिए प्रेरित किया. कानूनी उलझनों के बजाय आपसी भाईचारे की अहमियत समझाई.उनकी बातों का असर ऐसा हुआ कि दोनों पक्ष पुराने गिले-शिकवे भुलाकर राजीनामे के लिए तैयार हो गए.

रिश्तों की जीत, मुकदमों की हार

बलदेव सिंह की इस कोशिश से न केवल थाने में दर्ज होने वाला एक नया केस टल गया, बल्कि दो पड़ोसियों के खराब होते रिश्ते भी बच गए. उन्होंने दोनों परिवारों को भविष्य में तालमेल के साथ रहने और समाज में प्रेमभाव बढ़ाने के लिए प्रेरित किया. वार्डवासियों ने बलदेव सिंह के इस जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि अगर हर अनुभवी व्यक्ति इसी तरह आगे आए, तो अदालतों का बोझ और रिश्तों की कड़वाहट कम हो सकती है.