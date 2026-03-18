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सूरतगढ़ में बवाल! ट्रक यूनियन vs व्यापारी, 48 घंटे के अल्टीमेटम से हिला प्रशासन

Rajasthan News: सूरतगढ़ में ट्रक यूनियन व व्यापारियों के विवाद पर प्रशासन सक्रिय हुआ. कार्यालय सीज होने के बाद प्रदर्शन और 48 घंटे के अल्टीमेटम के बीच बैठक हुई. प्रशासन ने 2-3 दिन में समाधान का आश्वासन दिया, यूनियन ने आंदोलन फिलहाल स्थगित किया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByPradeep Suthar
Published:Mar 18, 2026, 09:37 PM IST | Updated:Mar 18, 2026, 09:37 PM IST

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सूरतगढ़ में बवाल! ट्रक यूनियन vs व्यापारी, 48 घंटे के अल्टीमेटम से हिला प्रशासन

Sri Ganganagar News: सूरतगढ़ में ट्रक यूनियन और व्यापारियों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासन ने पहल की है. बुधवार को उपखंड कार्यालय में अधिकारियों और ट्रक यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक आयोजित की गई. यह विवाद नगर पालिका द्वारा इंदिरा सर्किल स्थित ट्रक यूनियन कार्यालय को सीज किए जाने के बाद गहरा गया था.

सोमवार को ट्रक ऑपरेटरों ने उपखंड कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर यूनियन कार्यालय का ताला खोलने की मांग की थी. इस दौरान यूनियन ने पुलिस-प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे सभी ट्रकों को उपखंड कार्यालय के सामने खड़ा कर चाबियां प्रशासन को सौंप देंगे. इस चेतावनी के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ.

बुधवार को हुई बैठक में एसडीएम आईएएस भरत जयप्रकाश मीणा, तहसीलदार विनोद कड़वासरा, डीएसपी प्रतीक मील, सिटी थानाधिकारी दिनेश सारण और परिवहन विभाग के निरीक्षक देवेंद्र सिंह उपस्थित थे. यूनियन की ओर से प्रधान जयवीर सिंह राठौड़, पूर्व विधायक राजेंद्र भादू, पूर्व पार्षद मदन ओझा और कई ट्रक ड्राइवर शामिल हुए.

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बैठक में यूनियन प्रधान जयवीर सिंह ने अधिकारियों को बताया कि नगर पालिका ने उन्हें पक्ष रखने के लिए तीन दिन का नोटिस दिया था. हालांकि, शनिवार और रविवार के अवकाश के कारण उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल सका. इसके बावजूद रविवार को ही पुलिस बल के साथ कार्यालय को सीज कर दिया गया, जिसे उन्होंने एकतरफा कार्रवाई बताया. उन्होंने यह भी कहा कि यूनियन के पास भूमि से जुड़े आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं.

पूर्व विधायक राजेंद्र भादू और अन्य वरिष्ठ ट्रक चालकों ने यूनियन के 40-50 वर्षों से उसी स्थान पर संचालित होने का हवाला देते हुए कहा कि यह किसी नियम के खिलाफ नहीं है. इस पर एसडीएम ने मामले के समाधान के लिए 2-3 दिन का समय मांगा और एक कमेटी गठित कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया. यूनियन प्रधान जयवीर सिंह ने कहा कि वार्ता में प्रशासन ने एकबारगी अन्य स्थान से कार्य संचालित करने की सलाह दी. फिलहाल यूनियन ने भी अपने आंदोलन को तीन दिन के लिए स्थगित कर दिया है.

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