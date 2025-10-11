अनूपगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने गए कर्मचारियों पर ग्रामीणों का हमला, 1 कर्मचारी बीकानेर रेफर

Anupgarh News: राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार विद्युत व कर्मचारियों के द्वारा अनूपगढ़ क्षेत्र में सरकारी कार्यालय में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं. हालांकि जगह-जगह पर इन स्मार्ट मीटरों का विरोध किया जा रहा है. अनूपगढ़ के गांव तीन एनडी में दो कर्मचारियों के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्मार्ट मीटर लगाया गया था. जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया और स्मार्ट मीटर लगा रहे दोनो कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी गई. मारपीट में कार्मिक अनिल कुमार घायल हो गया.

घायल बीकानेर रेफर

अनिल कुमार की आज शनिवार को तबियत बिगड़ने पर उसे बीकानेर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. जबकि दूसरे कर्मचारी कृष्णलाल को मामूली चोटें आई है. अनिल कुमार ने 4 व्यक्तियों को नामजद करते हुए अनूपगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है. स्मार्ट मीटर लगाने के कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट को लेकर अन्य कर्मचारियों में भी काफी रोष है. अन्य कर्मचारी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. एएसआई साहब राम ने बताया कि पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है.

दोनों संविदा पर हैं कर्मचारी

कृष्णलाल (30) पुत्र बंशीलाल निवासी गांव 4 एलएम ने आज शनिवार को बताया कि वह और अनिल कुमार (28) पुत्र नानूराम निवासी गांव 9 एलएम दोनो ही विद्युत विभाग में संविदा पर टेक्नीशियन कर्मचारी हैं. वे दोनों एक अन्य कार्मिक बंशीलाल के साथ मिलकर कल शुक्रवार को शाम करीब 5 बजे गांव 3 एनडी के उपस्वास्थ्य केंद्र पर स्मार्ट मीटर लगा रहे थे. जब उन्होंने स्मार्ट मीटर लगा दिया, तो उस समय मौके पर प्रताप सिंह, समुंदर सिंह, कृष्ण लाल और कालू डाल आए और उन्हें पकड़ लिया. उन्होंने आरोप लगाया है कि उक्त सभी आरोपियों ने उनके मोबाइल, मोटरसाइकिल की चाबी और 3000 रुपये भी छीन लिए. कृष्ण लाल ने बताया कि उन्होंने इसकी सूचना अपने सुपरवाइजर लक्ष्मण सिंह राठौड़ को सूचना देने के बाद वहां अन्य कर्मचारी आए और उन्होंने वहां से उक्त सभी आरोपियों से छुड़ाया.

क्या बोले एएसआई साहब राम?

इस हमले में अनिल कुमार को गंभीर अंदरूनी चोट आई है. आज शनिवार दोपहर अनिल की तबीयत बिगड़ने पर उसे बीकानेर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है. मामले की जांच कर रहे एएसआई साहब राम ने बताया कि अनिल की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया गया है.

