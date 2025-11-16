Zee Rajasthan
Sri Ganganagar News: गजसिंहपुर में नशीली दवाओं पर पुलिस का शिकंजा, 8200 प्रतिबंधित गोलियां बरामद

Rajasthan News: आरोपी के कब्जे से 3200 प्रेगाबालिन कैप्सूल और 5000 टैपेंटाडोल टेबलेट बरामद हुए, जो कुल 8200 नशीली गोलियों की संख्या बनाती है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 16, 2025, 12:35 PM IST | Updated: Nov 16, 2025, 12:35 PM IST

Sri Ganganagar News: गजसिंहपुर में नशीली दवाओं पर पुलिस का शिकंजा, 8200 प्रतिबंधित गोलियां बरामद

Sri Ganganagar News: राजस्थान के गंगानगर जिले के गजसिंहपुर में नई SHO शालू बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. प्रतिबंधित नशीली दवाओं की भारी खेप सहित एक कुख्यात तस्कर को दबोच लिया गया. आरोपी के कब्जे से 3200 प्रेगाबालिन कैप्सूल और 5000 टैपेंटाडोल टेबलेट बरामद हुए, जो कुल 8200 नशीली गोलियों की संख्या बनाती है. यह कार्रवाई नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को मजबूती प्रदान करती है, जहां असामाजिक तत्वों में दहशत का माहौल है. एंकर एपी अम्रता दुहन की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार पर पुलिस की सतर्कता को उजागर करती है.

नई SHO के नेतृत्व में सख्त कार्रवाई

गजसिंहपुर थाने की नई SHO शालू बिश्नोई के आते ही मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज हो गया. शनिवार को गश्त के दौरान भारत वाला रोड पर पुलिस टीम ने संदिग्ध वाहन पर नजर रखी. श्री गंगानगर से भारी मात्रा में नशीली दवाएं लादकर आ रहे आरोपी को मौके पर घेर लिया गया. कांस्टेबल विकास कुमार की तत्परता से यह सफलता मिली, जिनकी भूमिका पूरे दबिश में अहम रही. आरोपी विकस बंसल उर्फ बब्बू ने हिरासत में लेते ही अपना गुनाह कबूल लिया.

आरोपी का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार आरोपी विकास बंसल रायसिंहनगर के वार्ड नंबर 20 का निवासी है, जो पिछले कुछ महीनों से गजसिंहपुर के वार्ड नंबर 6 में किराये के मकान में रह रहा था. वह पहले से ही केई थाने का वांछित अपराधी है. रायसिंहनगर, मुकलावा और गंगानगर में उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार, बंसल नशीली दवाओं का अंतरराज्यीय तस्करी का सेंटर चलाता था, जो युवाओं को नशे की गिरफ्त में झोंक रहा था. इस गिरफ्तारी से उसके नेटवर्क पर बड़ा झटका लगा है.

क्षेत्र में हड़कंप, युवाओं के लिए चेतावनी

इस सख्त कार्रवाई से गजसिंहपुर और आसपास के क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है. स्थानीय लोगों ने पुलिस की तारीफ की, लेकिन चिंता जताई कि नशे का जाल अभी भी फैला हुआ है. SHO शालू बिश्नोई ने कहा, "हम नशा मुक्त समाज बनाने के लिए कटिबद्ध हैं. ऐसी कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी." स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि प्रेगाबालिन और टैपेंटाडोल जैसी दवाएं लत लगाने वाली हैं, जो लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं. जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों पर नजर रखें.

