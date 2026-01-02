Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान के बॉर्डर इलाके से पकड़ी गई 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेरोइन, पंजाब करनी थी सप्लाई

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बीएसएफ व गंगानगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 किलो हेरोइन और एक ड्रोन जब्त की और तीन तस्करों को गिरफ्तार किया. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Pradeep kumar soni
Published: Jan 02, 2026, 05:35 PM IST | Updated: Jan 02, 2026, 05:35 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं केले की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Rajasthani Kele ki Sabzi

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं केले की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद कई इलाकों में छाया घना कोहरा
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद कई इलाकों में छाया घना कोहरा

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है?
7 Photos
Rajasthan panchayat chunav

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है?

राजस्थान में फर्राटे सी दौड़ेगी ट्रेन, यहां बनेगा देश का पहला हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल ट्रैक
7 Photos
RAJASTHAN GOVERNMENT PROJECT

राजस्थान में फर्राटे सी दौड़ेगी ट्रेन, यहां बनेगा देश का पहला हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल ट्रैक

राजस्थान के बॉर्डर इलाके से पकड़ी गई 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेरोइन, पंजाब करनी थी सप्लाई

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सरहदी इलाके में बीएसएफ व गंगानगर पुलिस ने संयुक्त रूप से रावला थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 किलो हेरोइन और एक ड्रोन सहित तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने तीनों तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, अब इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसी अभी अलर्ट मोड पर है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है.

बॉर्डर पार पाकिस्तान से मंगवाई थी आरोपियों ने खेप
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उक्त हेरोइन बॉर्डर पार पाकिस्तान से करीब 2 दिन पहले ड्रोन के जरिये आरोपियों ने मंगवाई थी और यह हेरोइन पंजाब में सप्लाई की जानी थी लेकिन उससे पहले ही आरोपी पुलिस व बीएसएफ के हत्थे चढ़ गए और पूरे मामले का खुलासा हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बॉर्डर इलाके के नजदीक के गांवों में रहते है परिचित
पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए आरोपीयों के परिचित भारत-पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीकी गांवों में रहते है. ऐसे में इन लोगों ने इसी इलाके को चुना और रात के अंधरे में पाकिस्तान की तरफ से ड्राप की गई खेप को उठाकर पंजाब जा रहे थे. इसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपी जगनदीप सिंह उर्फ लब्बू सिंह पुत्र कुलवंत सिंह चक 10 K अनूपगढ़ व नीतू सिंह उर्फ रवनीत सिंह पुत्र हरवंश सिंह वार्ड नं 01 डबलीराठान हनुमानगढ़ व सतपाल सिंह पुत्र कृष्ण सिंह चक 4 STR घड़साना को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है.

पकड़ी गई हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत है करोड़ों रुपये
पुलिस के मुताबिक, पकड़ी गई हेरोइन की अंतराष्ट्रीय बाजार में करोड़ो रुपये कीमत है. पुलिस के मुताबिक, करीब 15 करोड़ रुपये से अधिक की हेरोइन को बरामद किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sriganaganagar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news