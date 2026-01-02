राजस्थान के बॉर्डर इलाके से पकड़ी गई 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेरोइन, पंजाब करनी थी सप्लाई

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सरहदी इलाके में बीएसएफ व गंगानगर पुलिस ने संयुक्त रूप से रावला थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 किलो हेरोइन और एक ड्रोन सहित तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने तीनों तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, अब इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसी अभी अलर्ट मोड पर है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है.

बॉर्डर पार पाकिस्तान से मंगवाई थी आरोपियों ने खेप

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उक्त हेरोइन बॉर्डर पार पाकिस्तान से करीब 2 दिन पहले ड्रोन के जरिये आरोपियों ने मंगवाई थी और यह हेरोइन पंजाब में सप्लाई की जानी थी लेकिन उससे पहले ही आरोपी पुलिस व बीएसएफ के हत्थे चढ़ गए और पूरे मामले का खुलासा हो गया.

बॉर्डर इलाके के नजदीक के गांवों में रहते है परिचित

पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए आरोपीयों के परिचित भारत-पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीकी गांवों में रहते है. ऐसे में इन लोगों ने इसी इलाके को चुना और रात के अंधरे में पाकिस्तान की तरफ से ड्राप की गई खेप को उठाकर पंजाब जा रहे थे. इसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपी जगनदीप सिंह उर्फ लब्बू सिंह पुत्र कुलवंत सिंह चक 10 K अनूपगढ़ व नीतू सिंह उर्फ रवनीत सिंह पुत्र हरवंश सिंह वार्ड नं 01 डबलीराठान हनुमानगढ़ व सतपाल सिंह पुत्र कृष्ण सिंह चक 4 STR घड़साना को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है.

पकड़ी गई हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत है करोड़ों रुपये

पुलिस के मुताबिक, पकड़ी गई हेरोइन की अंतराष्ट्रीय बाजार में करोड़ो रुपये कीमत है. पुलिस के मुताबिक, करीब 15 करोड़ रुपये से अधिक की हेरोइन को बरामद किया है.

