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राजस्थान में ई-रिक्शा चालक के बेटे ने कर दिखाया कमाल, JEE Advanced में हासिल की शानदार रैंक

Sriganganganagar Inderjeet Success Story: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के छोटे से गांव पठानवाला के इंदरजीत ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद JEE Advanced 2026 में OBC-NCL रैंक 1040 और CRL 4861 हासिल कर IIT में प्रवेश का सपना साकार करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jun 05, 2026, 09:39 AM|Updated: Jun 05, 2026, 09:39 AM
राजस्थान में ई-रिक्शा चालक के बेटे ने कर दिखाया कमाल, JEE Advanced में हासिल की शानदार रैंक
Image Credit: AI Generated

Sriganganganagar Inderjeet Success Story: श्रीगंगानगर जिले के पठानवाला गांव के रहने वाले इंदरजीत ने साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के सामने आर्थिक कठिनाइयां भी छोटी पड़ जाती हैं. सीमित संसाधनों और चुनौतियों से भरे माहौल में पढ़ाई करते हुए उन्होंने JEE Advanced 2026 में उल्लेखनीय सफलता हासिल की. इंदरजीत ने OBC-NCL श्रेणी में 1040वीं रैंक और कॉमन रैंक लिस्ट में 4861वीं रैंक प्राप्त कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है.

सीमित आय के बावजूद लक्ष्य पर रखा पूरा ध्यान
इंदरजीत ऐसे परिवार से आते हैं जहां आर्थिक संसाधन बेहद सीमित हैं. उनके पिता ई-रिक्शा चलाकर परिवार की जरूरतें पूरी करते हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं. परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से भी कम होने के कारण बड़े शहरों में जाकर कोचिंग करना आसान नहीं था. इसके बावजूद उन्होंने परिस्थितियों को अपनी राह की बाधा नहीं बनने दिया और उपलब्ध साधनों के साथ तैयारी जारी रखी.

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मोबाइल बना पढ़ाई का पहला माध्यम
जहां कई छात्र महंगी कोचिंग और आधुनिक संसाधनों का सहारा लेते हैं, वहीं इंदरजीत ने एक साधारण मोबाइल फोन को अपनी पढ़ाई का सबसे बड़ा हथियार बनाया. गांव में रहते हुए इंदरजीत को शुरुआत में IIT और JEE जैसी परीक्षाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. स्कूल के कुछ वरिष्ठ विद्यार्थियों से इस परीक्षा के बारे में जानने के बाद उनकी रुचि बढ़ी. इसके बाद उन्होंने मोबाइल फोन के माध्यम से जानकारी जुटानी शुरू की. जब उन्हें कोटा और सीकर जैसे शिक्षा केंद्रों में कोचिंग की ऊंची फीस का पता चला तो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई का रास्ता चुना और उसी के जरिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया.

लाइब्रेरी ने दी बेहतर माहौल में पढ़ाई की सुविधा
ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान उन्हें कई व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा. इंटरनेट की दिक्कत और बिजली कटौती पढ़ाई में बाधा बनने लगी. ऐसे समय में उनके पिता ने पास के गांव की लाइब्रेरी में पढ़ाई करने की सलाह दी. वहां इंटरनेट, बिजली और शांत वातावरण की सुविधा उपलब्ध थी. यही लाइब्रेरी उनकी नियमित तैयारी का केंद्र बन गई और सफलता की राह आसान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

एक असफल प्रयास के बाद मिली बड़ी सफलता
इंदरजीत ने वर्ष 2025 में भी JEE परीक्षा पास की थी, लेकिन उस समय उन्हें मनचाही रैंक नहीं मिल सकी. उन्होंने निराश होने के बजाय अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने का फैसला किया. एक साल का ड्रॉप लेकर उन्होंने दोबारा मेहनत की और लगातार अभ्यास जारी रखा. उनकी इसी लगन और आत्मविश्वास का परिणाम रहा कि इस बार उन्होंने बेहतर रैंक हासिल कर अपनी क्षमता साबित कर दी.

माता-पिता के सपनों को पूरा करना टारगेट
इंदरजीत का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा उनके माता-पिता हैं. वे अपने परिवार के संघर्ष को समझते हैं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं. गणित विषय में रुचि और बेहतर भविष्य का सपना उन्हें लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करता रहा. आज उनकी सफलता उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बन गई है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े लक्ष्य हासिल करने का सपना देखते हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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