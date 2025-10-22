हार्ट अटैक से सांड़ की मौत, गली में खड़े-खड़े गिरा, दिवाली से पहले का Video वायरल

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर क्षेत्र के मन्नीवाली गांव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. गांव की एक गली में खड़े एक सांड की अचानक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि सांड पूरी तरह स्वस्थ था और रोजाना की तरह गलियों में घूम रहा था.

अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ा सांड

घटना के दौरान सांड कुछ पल के लिए स्थिर खड़ा था, तभी अचानक वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा. ग्रामीणों के अनुसार, कुछ ही मिनटों में उसने तड़पते हुए दम तोड़ दिया. पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है.

हार्ट अटैक से हुई मौत

गांव वालों का कहना है कि सांड में किसी तरह की बीमारी के लक्षण नहीं थे और वह सामान्य रूप से सक्रिय था. अचानक हुई इस घटना से ग्रामीणों में हैरानी और चर्चा का माहौल है. उनका अनुमान है कि सांड की मौत हार्ट अटैक से हुई होगी.

लोगों की भीड़ हुई इकट्ठी

घटना के बाद लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठी हो गई. कई लोगों ने बताया कि सांड रोजाना गांव के बच्चों के साथ खेलता और गलियों में घूमता दिखाई देता था. उसकी इस तरह अचानक मौत ने सभी को झकझोर दिया है.

पोस्टामार्टम के बाद मौत के कारण का होगा खुलासा

फिलहाल पशु चिकित्सकों को घटना की जानकारी दी गई है. सांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत के असली कारण का खुलासा हो सकेगा. लेकिन गांव में इस घटना को लेकर अब भी चर्चा बनी हुई है.

रिपोर्टर - प्रदीप

