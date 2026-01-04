कोहरे की सफेद चादर में लिपटा राजस्थान! श्रीगंगानगर से सांगोद तक विजिबिलिटी शून्य, पढ़े पूरी अपडेट

SriGanganagar Weather Update: राजस्थान में कड़ाके की ठंड के साथ अब घने कोहरे का तांडव शुरू हो गया है. सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर से लेकर हाड़ौती के सांगोद (कोटा) तक,पूरा प्रदेश आज सुबह कोहरे की सफेद चादर में लिपटा नजर आया.दृश्यता इतनी कम रही कि सड़कों पर वाहनों की रफ्तार रेंगने को मजबूर हो गई, जिसका सीधा असर आमजन और परिवहन व्यवस्था पर पड़ा है.

श्रीगंगानगर में कड़ाके की ठंड

श्रीगंगानगर में सर्दी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है. अलसुबह कोहरा इतना घना था कि सामने से आ रहे वाहन भी दिखाई नहीं दे रहे थे. इस भीषण ठंड का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है. डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि बुजुर्गों में सर्दी से जुड़ी सांस और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.प्रशासन ने हाईवे पर चलने वाले चालकों को फॉग लाइट के अनिवार्य उपयोग और धीमी गति की सख्त हिदायत दी है.

सांगोद (कोटा) में बसों का संचालन हुआ लेट

हाड़ौती क्षेत्र के सांगोद और बपावर इलाके में भी कोहरे ने यातायात व्यवस्था की कमर तोड़ दी है.बारां और कोटा से बपावर आने वाली रोडवेज बसें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं.

रोडवेज चालक भरत कुमार ने बताया कि विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण आज सफर पूरा करने में दोगुना समय लग रहा है.चालकों को पूरी सतर्कता बरतते हुए हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं,ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके.

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 से 72 घंटों में ठंड और कोहरे का यह असर और भी अधिक बढ़ सकता है. उत्तर भारत की बर्फीली हवाओं के कारण रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है.

सलाह

कोहरे के दौरान लंबी दूरी की यात्रा से बचें. वाहन चलाते समय केवल लो-बीम लाइट का उपयोग करें.बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति सुबह के समय घरों से बाहर न निकलें.

