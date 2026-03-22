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श्रीगंगानगर में रावला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन के साथ मामा-भांजा को किया गिरफ्तार

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर में रावला पुलिस को क्षेत्र में गश्त के दौरान हेरोइन के तस्करों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है. रावला पुलिस ने गांव 3 केएनडी में हेरोइन के तस्कर मामा-भांजा को गिरफ्तार किया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 22, 2026, 04:27 PM IST | Updated:Mar 22, 2026, 04:27 PM IST

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श्रीगंगानगर में रावला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन के साथ मामा-भांजा को किया गिरफ्तार

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में रावला पुलिस को क्षेत्र में गश्त के दौरान हेरोइन के तस्करों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है. रावला पुलिस ने गांव 3 केएनडी में हेरोइन के तस्कर मामा-भांजा को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार मामा हरदीप सिंह और भांजे जसविंद्र सिंह के पास से पुलिस ने 81.20 ग्राम हेरोइन भी बरामद की है.

एसएचओ बलवंत कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी गांव 3 केएनडी में हेरोइन को बेचने की फिराक में थे, मगर पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को हेरोइन बेचने से पहले ही दबोच लिया. रावला पुलिस थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर मामले की जांच घड़साना के SHO देवीलाल सहारण को सौंपी गई है.

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SHO बलवंत कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी हेरोइन तस्करी के अवैध कारोबार में लंबे समय से सक्रिय हैं. आरोपी जसविंदर सिंह के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के 4 मामले दर्ज हैं. SHO बलवंत कुमार ने बताया कि वह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे. पुलिस टीम गश्त करते हुए जब गांव 3 केएनडी पहुंची, तो आरोपी हरदीप सिंह (55) पुत्र तेजा सिंह रायसिंह निवासी मलकपुर पंजाब कृषि विश्वविधालय तहसील जिला लुधियाना और जसविन्द्रसिंह उर्फ जस्सा (43) पुत्र चन्न सिंह रायसिख निवासी 6 केएनडी रावला पुलिस टीम को देखकर घबरा गए.

पुलिस ने जब दोनों आरोपियों की तलाशी ली तो उनके पास 81.20 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनटीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है. SHO बलवन्त कुमार ने बताया कि आरोपी जसविंद्र सिंह के परिवार के सदस्य भी नशे की तस्करी के अवैध कारोबार से जुड़े हुए है इसकी जानकारी भी पुलिस टीम जुटा रही है.

उन्होंने बताया कि गांव 6 केएनडी का क्षेत्र नशे को लेकर काफी सेंसटिव है. यह क्षेत्र सेंसिटिव होने के कारण पुलिस ने गांव 6 कैंडी में अस्थाई रूप से पुलिस चौकी भी खोल रखी है. पुलिस चौकी खोलने के कारण इस क्षेत्र में नशे पर अंकुश लगा है, मगर आरोपी जसविंदर सिंह इतना शातिर है कि उसके गांव में पुलिस चौकी खुलने के बाद उसने नशे तस्करी के ठिकानों को ही बदल दिया.

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