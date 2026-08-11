/श्रीगंगानगर के स्कूल में पानी पीने गए मासूम की दर्दनाक मौत, वाटर कूलर में दौड़ रहा था करंट!

Sriganganagar News: शहर में सोमवार शाम बाल भारती स्कूल परिसर में 10 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद हड़कंप मच गया. बच्चे की मौत को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल के वॉटर कूलर में करंट आने के गंभीर आरोप लगाए हैं. घटना के बाद बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग राजकीय चिकित्सालय पहुंचे और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई.

पानी पीने के दौरान बच्चे को लगा करंट

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जानकारी के अनुसार, 10 वर्षीय बच्चा बाल भारती स्कूल परिसर में खेलने के लिए गया था. इसी दौरान वह वॉटर कूलर से पानी पीने पहुंचा. परिजनों का आरोप है कि वॉटर कूलर में करंट आने के कारण बच्चे को बिजली का झटका लगा और वह अचेत होकर नीचे गिर गया.

आसपास मौजूद लोगों ने बच्चे को संभाला और तत्काल राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचने लगे.

मां ने लगाया पहले शिकायत करने का आरोप

बच्चे की मां ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि स्कूल के वॉटर कूलर में करंट आने की समस्या पहले भी सामने आई थी और इस संबंध में शिकायत की गई थी. इसके बावजूद कथित तौर पर समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया.

मां का आरोप है कि अगर समय रहते वॉटर कूलर की विद्युत व्यवस्था को ठीक करवा दिया जाता तो यह हादसा टाला जा सकता था. बच्चे की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है.

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भाई ने भी स्कूल प्रबंधन पर उठाए सवाल

बच्चे के भाई ने भी स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. उसके अनुसार, वॉटर कूलर में करंट होने की शिकायत कई दिनों से स्कूल की मैडम को दी जा रही थी. इसके बावजूद कथित तौर पर वॉटर कूलर को ठीक नहीं करवाया गया.

भाई का आरोप है कि शिकायत के बावजूद समस्या को दूर नहीं किया गया और इसी लापरवाही के कारण बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी.

स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की

बच्चे के एक पड़ोसी ने भी वॉटर कूलर में करंट होने की बात कही है. पड़ोसी ने स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पहले की शिकायतों पर ध्यान दिया जाता और वॉटर कूलर की विद्युत व्यवस्था की जांच करवाई जाती तो शायद बच्चे की जान बचाई जा सकती थी.

हादसे के बाद राजकीय चिकित्सालय में बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग जमा हो गए. लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. साथ ही लोगों का कहना है कि यदि जांच में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

फिलहाल बच्चे की मौत को लेकर लगाए गए आरोपों ने स्कूल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और विद्युत उपकरणों की जांच को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही साफ हो सकेगी.