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फाइलों में अटक गया शहीद भगत सिंह कॉलेज, 8 माह से सैलरी बंद, सिस्टम पर उठे सवाल

Rajasthan News: श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर स्थित शहीद भगत सिंह महाविद्यालय आर्थिक संकट से जूझ रहा है. 8 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, सरकारीकरण प्रक्रिया लंबित है और खर्च बढ़ने से संचालन मुश्किल हो गया है. निर्णय अब सरकार स्तर पर अटका है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byPradeep Suthar
Published: May 02, 2026, 06:41 PM|Updated: May 02, 2026, 06:41 PM
फाइलों में अटक गया शहीद भगत सिंह कॉलेज, 8 माह से सैलरी बंद, सिस्टम पर उठे सवाल
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Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित शहीद भगत सिंह महाविद्यालय इन दिनों गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. लंबे समय से इसकी सरकारीकरण की प्रक्रिया अटकी हुई है, जिसके चलते संस्थान की वित्तीय हालत लगातार कमजोर होती जा रही है. फंड की कमी का असर अब साफ तौर पर कामकाज और कर्मचारियों की स्थिति पर दिखने लगा है.

स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पिछले करीब आठ महीनों से कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल पाया है. इससे न सिर्फ कर्मचारी परेशान हैं, बल्कि कॉलेज का पूरा संचालन भी प्रभावित हो रहा है. महाविद्यालय प्रशासन के अनुसार हर महीने वेतन, बिजली बिल, रखरखाव और स्टेशनरी जैसी जरूरी जरूरतों पर लगभग चार से पांच लाख रुपये का खर्च आता है, लेकिन विद्यार्थियों से मिलने वाली कम फीस के कारण यह खर्च पूरा करना मुश्किल हो गया है.

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फिलहाल स्थिति यह है कि करीब दो दर्जन कर्मचारियों का वेतन बकाया चल रहा है. लगातार बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच संस्थान का संचालन किसी तरह से चलाया जा रहा है, लेकिन संसाधनों की कमी साफ नजर आ रही है.

इस महाविद्यालय का सरकारीकरण लंबे समय से विवादों और प्रक्रियागत उलझनों में फंसा हुआ है. वर्ष 1978 में स्थापित यह संस्थान पहले निजी स्तर पर संचालित होता था. बाद में 1991 से 2011 तक यह अनुदानित कॉलेज के रूप में चला, जिसमें 60 प्रतिशत खर्च सरकार और 40 प्रतिशत फीस से पूरा किया जाता था.

इसके बाद प्रबंधन से जुड़े विवादों के चलते सरकार ने समिति भंग कर दी और उपखंड अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया. वर्ष 2013 में सरकारीकरण की घोषणा हुई, लेकिन 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद यह निर्णय वापस ले लिया गया. बाद में 2019-20 के बजट में फिर से इसे शामिल कर नाम के आगे “राजकीय” शब्द जोड़ा गया, लेकिन 2023 में संपत्ति हस्तांतरण की शर्त के साथ स्वीकृति दी गई और 2024 में मामला फिर से समीक्षा में चला गया.

वर्तमान में प्रशासक और उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी का कहना है कि सरकारीकरण की प्रक्रिया अभी विचाराधीन है और अंतिम निर्णय राज्य सरकार स्तर पर ही लिया जाएगा. वहीं प्राचार्य अंकित गोदारा के अनुसार सीमित आय और लगातार बढ़ते खर्चों के कारण संस्थान की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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