क्रिसमस डे पर स्कूल में बच्चों को जबरदस्ती सांता क्लॉज बनाया तो होगा एक्शन

Sriganganagar News : 25 दिसंबर को क्रिसमस की तैयारी जोरों पर ही. प्राइवेट स्कूलों में भी इस बच्चों के लिए कई प्रोग्राम होते हैं. इस बीच श्रीगंगानगर अति जिला कलेक्टर के आदेश चर्चा का विषय हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Pradeep Suthar
Published: Dec 23, 2025, 09:33 AM IST | Updated: Dec 23, 2025, 09:42 AM IST

Sriganganagar News : क्रिसमस डे पर बच्चों पर सांता क्लॉज बनाने का दबाब बनाया तो स्कूल कार्रवाई के लिए तैयार रहे. श्रीगंगानगर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश जारी कर दिये हैं.

25 दिसंबर पास है और प्राइवटे स्कूलों में क्रिसमस की तैयारी हो रही है. ऐसे में विशेषकर इस प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल को ये आदेश जारी किये गये हैं.

आपको बता दें कि भारत तिब्बत सहयोग संघ ने इस आशय की शिकायत प्रशासन से की थी. शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश जारी किए.

Trending Now


जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा श्रीगंगानगर ने सोमवार को जिले के समस्त प्राइवेट स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों के नाम आदेश जारी करते हुए बताया है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है और अगर किसी भी स्कूल में क्रिसमस डे पर बच्चों को सांता क्लाज बनाने के लिए अभिभावकों पर दबाव की सूचना मिलती है तो उक्त स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षा विभाग ने भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से की गई शिकायत पर क्रिसमस डे पर बच्चों को सांता क्लॉज बनाने का दबाव न डालने के लिए प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी किए हैं.

इस बारे में मंच के शिष्ट मंडल ने सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा श्रीगंगानगर को ज्ञापन सौंपा था. इनमें बताया था कि पिछले कुछ वर्षों में विद्यालयों में क्रिसमस डे और बच्चों को सांता क्लाज बनाने का दबाव बनाया जा रहा है. जिसके चलते शिक्षा विभाग ने उक्त आदेश जारी किए हैं.


