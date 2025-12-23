क्रिसमस डे पर स्कूल में बच्चों को जबरदस्ती सांता क्लॉज बनाया तो होगा एक्शन

Sriganganagar News : क्रिसमस डे पर बच्चों पर सांता क्लॉज बनाने का दबाब बनाया तो स्कूल कार्रवाई के लिए तैयार रहे. श्रीगंगानगर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश जारी कर दिये हैं.

25 दिसंबर पास है और प्राइवटे स्कूलों में क्रिसमस की तैयारी हो रही है. ऐसे में विशेषकर इस प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल को ये आदेश जारी किये गये हैं.

आपको बता दें कि भारत तिब्बत सहयोग संघ ने इस आशय की शिकायत प्रशासन से की थी. शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश जारी किए.

जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा श्रीगंगानगर ने सोमवार को जिले के समस्त प्राइवेट स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों के नाम आदेश जारी करते हुए बताया है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है और अगर किसी भी स्कूल में क्रिसमस डे पर बच्चों को सांता क्लाज बनाने के लिए अभिभावकों पर दबाव की सूचना मिलती है तो उक्त स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षा विभाग ने भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से की गई शिकायत पर क्रिसमस डे पर बच्चों को सांता क्लॉज बनाने का दबाव न डालने के लिए प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी किए हैं.

इस बारे में मंच के शिष्ट मंडल ने सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा श्रीगंगानगर को ज्ञापन सौंपा था. इनमें बताया था कि पिछले कुछ वर्षों में विद्यालयों में क्रिसमस डे और बच्चों को सांता क्लाज बनाने का दबाव बनाया जा रहा है. जिसके चलते शिक्षा विभाग ने उक्त आदेश जारी किए हैं.