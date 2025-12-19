Shrikaranpur: भारत-पाक बॉर्डर इलाके में धर्मांतरण का मामला, जर्मनी कपल के साथ 4 लोग गिरफ्तार

Shrikaranpur News: राजस्थान के सीमावर्ती श्री गंगानगर जिले के साथ श्रीकरणपुर में अवैध धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है. वार्ड नंबर 22 की लक्कड़ मंडी में श्री गुरुनानक दरबार गुरुद्वारे के पास एक किराए के नवनिर्मित मकान में गोपनीय तरीके से चर्च चलाया जा रहा था. यहां जर्मनी के एक दंपति सहित 4 अन्य विदेशी लोग यंहा के स्थानीय निवासियों को पैसे और अन्य लालच देकर गरीबों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए भ्रमित कर रहे थे.

इसके बाद गुरुवार देर रात विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जर्मनी के स्वैन बॉज बेट जलेर और उनकी पत्नी संदरा, कर्नाटक के संतोष वर्गीसी, केरल के मैथ्यू, बलजिंदर सिंह खोसा और राजेश कंबोज उर्फ पोपी को हिरासत में ले लिया.

हिरासत में 6 लोग, विदेशी फंडिंग की आशंका

पुलिस के अनुसार, श्रीकरणपुर भारत-पाकिस्तान सीमा से सटा संवेदनशील क्षेत्र है. यहां विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध हैं. जर्मन दंपति ने बिना अनुमति के यहां प्रवेश किया और गुप्त रूप से धर्मांतरण का कार्यक्रम चला रहे थे. इससे धार्मिक भावनाएं भड़कने का खतरा था. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है और पुलिस अब इन विदेशी नागरिकों की JIC पूछताछ करवाएगी.

अकेले श्री गंगानगर जिले के सीमावर्ती इलाकों में 3 महीने में 4 मामले आए सामने

राजस्थान में नए धर्मांतरण विरोधी कानून के बाद श्रीगंगानगर जिले में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे है. श्री गंगानगर जिले में पिछले तीन महीनों अंतराष्ट्रीय सीमा के नजदीकी गांवों में ही चार मामले दर्ज हुए हैं.

1. 16 सितंबर को अनूपगढ़ में पादरी पोलस बारजो, विनोद कुमार और उसके बेटे आर्यन पर केस

2. 6 अक्टूबर को हिंदूमलकोट में पादरी बग्गू सिंह और उसके बेटे अमनदीप पर मामला दर्ज

3. 11 अक्टूबर को अनूपगढ़ में सास, साले और दो पादरियों पर जबरन धर्मांतरण की कोशिश का मामला दर्ज

4. श्री करणपुर में जर्मन दंपति सहित 4 अन्य विदेशी व्यक्तियो पर मामला दर्ज

गरीब बन रहे सॉफ्ट टारगेट

विशेषज्ञों का मानना है कि ईसाई मिशनरियां एनजीओ के जरिए विदेशी फंडिंग से गरीबों को आर्थिक लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं इसलिए बॉर्डर इलाके के नजदीक रहने वाले गरीब तबके के लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि भविष्य में इन लोगों से गोपनीय जानकारी जुटाई जा सकें और ऐसे में बॉर्डर इलाके में लगातार सामने आ रही ऐसी गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है.

