जैतसर में धुएं के बादल, आखों में जलन से लोग परेशान

Sr iganganagar News : घग्घर नदी क्षेत्र और राइस बेल्ट में धान की फसल कटाई के बाद जलाए गये अवशेषों के चलते वायु प्रदूषण से हवा दमघोटू लग रही है आंखों में जलन होना तो आम बात हो गयी है.
Sr iganganagar News : श्रीगंगानगर के जैतसर और आसपास के गांव में गुरुवार को भी आसमान में धुएं के बादल छाए रहें. जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
आसमान में धुएं की अधिकता के कारण लोगों को आंखों में जलन समेत कई परेशानियां हुई. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अनोख बिश्नोई ने बताया कि प्रतिदिन 10 से अधिक रोगी सीएससी में आंखों में जलन की शिकायत लेकर आ रहे हैं.
इस दौरान उन्हें ठंडे पानी से आंखों को धोने और उसके बाद आंखों में दवा डालने के लिए आई ड्रॉप दी जा रही है.
दरअसल पिछले कुछ दिनों से घग्घर नदी क्षेत्र और राईस बेल्ट में धान की फसल कटाई के बाद शेष बचे अवशेष में आग लगने से धुआं उठ रहा है, जिसके कारण जैतसर तथा आसपास गांवों में धुएं की अधिकता दिखाई दे रही है.
हालांकि प्रशासन के अधिकारी - कर्मचारी किसानों को धान की फसल के अवशेष में आग ना लगाने की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ किसानों द्वारा खेतों में आग लगाने के कारण धुआं उठ रहा है.
इस दौरान प्रशासन द्वारा जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है. सूरतगढ़ अनूपगढ़ सड़क, जैतसर 5 जीबी सड़क मार्ग पर धुएं की अधिकता के कारण वाहन चालकों को दिन में भी हैडलाइट जलाकर गंतव्य की ओर जाना पड़ा.
धुएं की अधिकता के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी बढ़ोतरी देखी गई. इस दौरान क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से अधिक नजर आया.
