धुंधला हुआ श्रीगंगानगर विजिबिलिटी शून्य, फसलों को नुकसान की आंशका

Sriganganagar News: श्रीगंगानगर के जैतसर और आसपास के गांवों में सोमवार सुबह तेज धुंध के कारण ग्रामीणों के सुबह के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं. अलसुबह तेज धुंध के कारण विजिबिलिटी शून्य दिखाई दी.

वही अधिकांश लोग वहान लेकर घरों से बाहर ही नहीं निकले, जो लोग वहान लेकर बाहर निकले उन्होंने अपने वाहनों की हैडलाइट और इंडिकेटर जला कर रखें. जैतसर -पदमपुर सड़क मार्ग पर दृश्यता शून्य रही.

सड़क मार्ग के दोनों किनारों पर खेत होने और खेतों में पानी लगा होने के कारण धुंध का प्रभाव अधिक दिखाई दिया. वहीं जैतसर 5 जीबी सूरतगढ़ अनूपगढ़ सड़क मार्ग पर भी तेज धुंध के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

धुंध के चलते अनेक वाहन चालक अपने वाहनों को संपर्क सड़कों की तरफ खड़ा करके रुक गए. किसानों ने बताया है कि तेज धुंध के कारण रबी फसल गेहूं को तो फायदा है लेकिन पाला जमने के कारण सरसों की अगेती फसल में नुकसान की आंशका है.

इधर कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि किसान अपनी अगेती सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए सल्फर का छिड़काव करें. इसके अलावा रात्रि के समय सरसों की फसल के बाहर कूड़ा कचरा जलाकर धुआं कर दे ताकि फसल को पाले से बचाया जा सके। वहीं कृषि विभाग ने फसलों में सिंचाई करने की सलाह दी है.

आपको बता दें कि जनवरी 2026 की शुरुआत से ही राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी कम हो चुका है. कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ तो वहीं बर्फीली हवाएं चल रही हैं. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शीतलहर से लेकर severe cold wave की स्थिति कई जिलों में बनी हुई है, और यह 12-14 जनवरी तक जारी रह सकती है.



वैसे सुबह श्रीगंगानगर ही नहीं बल्कि कई इलाकों में अति घना कोहरा (very dense fog) छाया रहता है, जिससे विजिबिलिटी लगभग शून्य हो जाती है. इससे ट्रेनें, फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं, और सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया है.

