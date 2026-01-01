Zee Rajasthan
श्रीगंगानगर में मावठ के बाद कड़ाके की सर्दी, 10 जनवरी तक बंद रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्री गंगानगर जिला प्रशासन ने सर्दी के चलते सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 10 जनवरी 2026 छुट्टियों को आदेश जारी कर दिए हैं. 

Published: Jan 01, 2026, 06:21 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 06:21 PM IST

Sri Ganganagar News: प्रदेश में जारी शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए श्री गंगानगर जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है. जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा गतिविधियों को 2 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक स्थगित कर दिया गया है.

जिले में पड़ रही कड़ाके की सर्दी

जिला कलेक्टर डॉ. मंजू चौधरी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है, इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

हालांकि, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली अन्य सेवाएं यथावत जारी रहेंगी. इनमें टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य (MCH Day), पोषण दिवस, गर्भवती व धात्री महिलाओं से संबंधित सेवाएं नियमित रूप से संचालित की जाएंगी. कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका अपने निर्धारित समय पर केंद्रों पर उपस्थित रहकर सभी आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से जारी रखेंगी.

इस दौरान केंद्रों पर उपस्थित होने वाले बच्चों को गर्म पका हुआ पोषण आहार टेक होम राशन के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि बच्चों के पोषण पर कोई असर न पड़े. प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
बीते कुछ दिनों से श्रीगंगानगर में दिन का तापमान ज्यादा होने की वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ गई थी और फसलों को भी नुकसान होने की संभावना बढ़ गई थी. वहीं, 31 दिसंबर को मावठ होने के बाद किसानों के चेहरे खिल गए. श्रीगंगानगर में मावठ की पहली बरसात होने के बाद मौसम एकदम से बदल गया और कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी.

इसके चलते आज यानी साल के पहले दिन आसमान में बादल और धुंध छाई हुई है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. इस कारण से ठंड का असर भी बढ़ गया है. मावठ की बरसात के कारण गेहूं, सरसों और चने की फसलों को काफी फायदा पहुंचा है.
मौसम विभाग ने 1 जनवरी 2026 के लिए कई इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी को लेकर अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही 2 और 3 जनवरी को कई इलाकों में मध्यम कोहरा और कुछ इलाकों पर घना कोहरा छाने की उम्मीद है. इसके साथ ही 2 जनवरी से 4 जनवरी तक शेखावाटी इलाके में शीतलहर चलने की संभावना है. ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें.

