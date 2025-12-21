Zee Rajasthan
Sri Ganganagar CBI Raid: श्रीगंगानगर में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ऑर्डनेंस फैक्ट्री से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा और उनके दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी अधिकारी की पत्नी कर्नल काजल बाली को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Pradeep Suthar
Published: Dec 21, 2025, 12:40 PM IST | Updated: Dec 21, 2025, 01:17 PM IST

CBI ने पकड़ा लेफ्टिनेंट कर्नल, रिश्वत के बदले कंपनियों को फायदा! पत्नी पर भी टीम ने कसा शिकंजा

Lieutenant Colonel Arrested in Bribery Scandal: श्रीगंगानगर में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले में एक लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा और उनके दलाल को गिरफ्तार कर लिया. दोनों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. CBI की टीम ने यह ऑपरेशन लंबी तैयारी के बाद अंजाम दिया, जिसमें कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई.

पत्नी को भी बनाया आरोपी

जांच में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा की पत्नी कर्नल काजल बाली का नाम भी सामने आया है. CBI ने उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया है. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि रिश्वत की रकम का कुछ हिस्सा परिवार के सदस्यों तक पहुंचाया जा रहा था. कर्नल काजल बाली के श्रीगंगानगर स्थित आवास की तलाशी में CBI को 10 लाख रुपये नकद बरामद हुए.

दिल्ली सहित कई जगहों पर छापे

CBI की टीमों ने लेफ्टिनेंट कर्नल के दिल्ली वाले घर पर छापा मारा, जहां से रिश्वत की 3 लाख रुपये की राशि सहित कुल 2 करोड़ 23 लाख रुपये बरामद किए गए. इसके अलावा बेंगलुरु, जम्मू और अन्य जगहों पर भी तलाशी ली गई. जांच अधिकारियों का कहना है कि ये रकम अवैध तरीके से कमाई गई थी और कई बैंक खातों व संपत्तियों की भी पड़ताल की जा रही है.

निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का खेल

पूछताछ में सामने आया कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में तैनात थे और निजी कंपनियों को टेंडर या अन्य कामों में फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत लेते थे. दलाल के जरिए यह सौदा तय होता था. CBI को शिकायत मिली थी कि कुछ कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर बड़े ऑर्डर हासिल कर रही हैं, जिसके बाद यह ट्रैप लगाया गया.

कोर्ट में पेशी और रिमांड

गिरफ्तारी के बाद CBI ने लेफ्टिनेंट कर्नल और दलाल को कोर्ट में पेश किया. अदालत ने दोनों को 23 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. CBI ने रिमांड की मांग की है, ताकि 23 दिसंबर तक गहन पूछताछ की जा सके. जांच टीम अब अन्य संदिग्धों और लेन-देन के रिकॉर्ड की छानबीन कर रही है.

यह कार्रवाई सेना और सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. स्थानीय लोग भी CBI की इस मुस्तैदी की सराहना कर रहे हैं. मामले की आगे की जांच से और बड़े खुलासे होने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


