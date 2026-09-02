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देहरादून में 2 KM तक बह गई श्रीगंगानगर नंबर की कार, मेडिकल स्टूडेंट समेत 2 की मौत

देहरादून में तेज बारिश के बीच श्रीगंगानगर नंबर की क्रेटा कार बरसाती पानी के तेज बहाव में बह गई. हादसे में टांटिया यूनिवर्सिटी की मेडिकल स्टूडेंट कनन सचदेवा और जयपुर के अक्षय की मौत हो गई. रेस्क्यू टीमों ने तीन युवाओं को सुरक्षित बचाया, जबकि अंश बवेजा घायल है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Pradeep Suthar
Published:Sep 02, 2026, 01:41 PM IST | Updated:Sep 02, 2026, 01:41 PM IST
देहरादून में 2 KM तक बह गई श्रीगंगानगर नंबर की कार, मेडिकल स्टूडेंट समेत 2 की मौत
Image Credit: Sri Ganganagar News

Sri Ganganagar News: देहरादून में सोमवार देर रात तेज बरसाती पानी के तेज बहाव में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के कंडोली इलाके में नाले की पुल पर फंसी श्रीगंगानगर नंबर की क्रेटा कार लगभग दो किलोमीटर तक बह गई.

इस हादसे में श्रीगंगानगर की टांटिया यूनिवर्सिटी की मेडिकल स्टूडेंट कनन सचदेवा और जयपुर के अक्षय (21) की मौत हो गई जबकि तीन युवाओं को बचाव दलों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

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रात करीब 12 बजे हुआ हादसा

आरजे 13 SE 5641 नंबर की क्रेटा कार में कनन सचदेवा सवार थीं. वह एक प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टिट्यूट में एडमिशन के सिलसिले में एक साथी स्टूडेंट की मदद करने के लिए देहरादून गई थीं. कार में उनके साथ श्रीगंगानगर के अंश बवेजा और संगरिया (हनुमानगढ़) की सहजप्रीत कौर (बीबीए-एलएलबी स्टूडेंट) भी थे. रात करीब 12 बजे कार तेज बहाव की चपेट में आ गई और नाले में बहने लगी.

दो किलोमीटर दूर बरामद हुई कार

सूचना मिलते ही प्रेमनगर पुलिस आपदा प्रबंधन उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची. एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीमें भी तुरंत बुला ली गईं. सर्च ऑपरेशन के दौरान कार घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर आगे नाले के बहाव क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में बरामद हुई.

एक दूसरी गाड़ी (एचआर 08 एजी 8743, स्कॉर्पियो) में सवार दो युवकों में से संभव (22) को सबसे पहले सुरक्षित बचाया गया. इसके बाद क्रेटा में सवार अंश बवेजा और सहजप्रीत कौर को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया. अंश को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

भारी बारिश के कारण नाले में फंसी कार

पुलिस के अनुसार, कार में सवार युवतियां आपस में रिश्तेदार थीं. परिवारों को सूचना मिलते ही वे सुबह देहरादून पहुंच गए. एसआई सुरेश तोमर ने बताया कि भारी बारिश के कारण नाले में अचानक पानी का लेवल बढ़ गया, जिससे कार बहाव में फंस गई.

हादसे को लेकर जांच जारी

इस हादसे को लेकर जांच की जा रही है. साथ ही उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण सड़क के रपटें में बरसाती पानी का तेज बहाव होने से कार बरसाती खाले (नाले से बड़ा) में बह गई और करीब दो किलोमीटर दूरी पर मिली. दो लोगों की मौत हुई है. एक युवती घायल है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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