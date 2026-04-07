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ऑनलाइन पंजीयन बना मुसीबत! श्रीविजयनगर में किसानों का फूटा गुस्सा, दी आंदोलन की चेतावनी

Sri ganganagar News: राजस्थान के श्रीविजयनगर में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए लागू नई ऑनलाइन पंजीयन और स्लॉट सिस्टम के खिलाफ किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला. अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों, व्यापारियों और मजदूरों ने SDM कार्यालय और कृषि मंडी के बाहर प्रदर्शन किया. किसानों का कहना है कि जनआधार आधारित नई व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में अव्यवहारिक है और इससे उन्हें फसल बेचने में परेशानी हो रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByPradeep Suthar
Published:Apr 07, 2026, 07:30 AM IST | Updated:Apr 07, 2026, 07:30 AM IST

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ऑनलाइन पंजीयन बना मुसीबत! श्रीविजयनगर में किसानों का फूटा गुस्सा, दी आंदोलन की चेतावनी

Sri ganganagar News: गेहूं की सरकारी खरीद में नई ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था और स्लॉट सिस्टम को लेकर किसानों में भारी रोष है. श्रीविजयनगर में उपखंड मुख्यालय (SDM कार्यालय)और क़ृषि मंडी के बाहर अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों, व्यापारियों और मजदूरों ने जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने नई व्यवस्था को ''अव्यवहारिक और जटिल'' बताते हुए पुरानी प्रक्रिया बहाल करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर तुरंत सुधार नहीं किया गया तो पूरे जिले में बड़ा आंदोलन छिड़ जाएगा.

किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा इस वर्ष लागू की गई ऑनलाइन पंजीयन और जनआधार कार्ड से जुड़ी नई व्यवस्था ग्रामीण इलाकों में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही. ज्यादातर जमीन बुजुर्गों और महिलाओं के नाम पर है, जबकि फसल परिवार के अन्य सदस्य कटाई-बिक्री का काम संभालते हैं. नई गाइडलाइन के तहत जनआधार कार्ड का मुख्य सदस्य मौजूद होना अनिवार्य है, जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है. किसानों की मांग है कि पूर्व की भांति गिरदावरी के आधार पर ही फसल खरीदी जाए.

क्या कहना है किसानों का
प्रदर्शन में शामिल किसानों ने बताया कि प्रति बीघा गेहूं उत्पादन औसतन 15 क्विंटल है, लेकिन इस बार पटवार मंडल के हिसाब से अलग-अलग उत्पादन दर्शाया गया है, जिससे किसान परेशान हैं. उन्होंने मांग की कि पूरे जिले में एक समान 15 क्विंटल प्रति बीघा का मानक लागू किया जाए.

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किसानों ने कहा कि गंगानगर जिले का सरकारी लक्ष्य मात्र 49 लाख क्विंटल रखा गया है, जबकि जिले में अनुमानित उत्पादन 80 लाख क्विंटल के आसपास है. इतना कम लक्ष्य रखने से कई किसान अपनी फसल सरकारी खरीद पर नहीं बेच पाएंगे. उन्होंने तत्काल लक्ष्य बढ़ाने की मांग की ताकि हर किसान अपनी उपज MSP पर बेच सके.

इसके अलावा, पूरे जिले में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश और खराब मौसम के कारण गेहूं के रंग पर असर पड़ा है. किसानों की मांग है कि ऐसे में मापदंडों में छूट दी जाए, जैसा कि पिछले वर्षों में किया जाता रहा है.

पुरानी व्यवस्था बहाल करो, नहीं तो आंदोलन होगा
प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन से अपील की कि गेहूं पककर तैयार हो चुका है और मौसम भी प्रतिकूल है. नई गाइडलाइन में कई त्रुटियां हैं, इसलिए तुरंत पुराने पैटर्न पर खरीद शुरू की जाए. उन्होंने साफ चेतावनी दी- अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसानों में आक्रोश बढ़ेगा और मजबूरन हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

यह विरोध श्रीविजयनगर के क्षेत्र के किसानों द्वारा किया गया, जिसमें स्थानीय व्यापारी और मजदूर भी शामिल हुए. किसान संगठनों का कहना है कि नई व्यवस्था छोटे-मध्यम किसानों को परेशान कर रही है और मंडी व्यवस्था को बाधित कर रही है.

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