/घड़साना मंडी में मजूदरों का आंदोलन, गेट पर ताले, किसान परेशान

Sri Ganganagar News : श्रीगंगानगर जिले के नई मंडी घड़साना में बुधवार को तोला धानका मजदूर संघ के आह्वान पर जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है. मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंडी के सभी गेटों पर ताले जड़ दिए, जिससे पूरे दिन मंडी का कामकाज पूरी तरह ठप रहा.

अचानक हुए आंदोलन से न सिर्फ व्यापार प्रभावित हुआ, बल्कि किसानों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल ट्रालियों में भरकर धान मंडी पहुंचे थे, लेकिन गेट बंद होने के कारण उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया गया. कई किसान घंटों तक मंडी के बाहर इंतजार करते रहे. गर्मी और लंबी दूरी तय करके आए किसानों में इस स्थिति को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली.



संघ अध्यक्ष अजय बोसड ने बताया कि वर्ष 2014 से एससी-एसटी जाति प्रमाण पत्र पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर में पिछले 245 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है. इसके बावजूद प्रशासन और सरकार द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसे और तेज किया जाएगा.



इस दौरान मंडी के गेट नंबर 01 पर हालात कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गए. गेट बंद होने के कारण वहां वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. आम लोगों और मजदूरों के बीच कहासुनी और नोकझोंक भी हुई. स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और व्यवस्था संभाली.



मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक बंसल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मजदूर संघ को अपना समर्थन दिया। उन्होंने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की. उनकी समझाइश के बाद कुछ समय के लिए गेट खोला गया, जिससे स्थानीय लोगों को आवाजाही में राहत मिली. हालांकि, मजदूर संघ ने साफ कर दिया कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.