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Sri Ganganagar: हेरोइन तस्करी मामले में आरोपी की पत्नी भी गिरफ्तार, 4 साल से चला रहा था पाकिस्तान कनेक्शन

श्रीगंगानगर पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए लाई गई करीब 50 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी. मुख्य आरोपी की निशानदेही पर उसकी पत्नी को भी 511 ग्राम हेरोइन और 22,100 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byPradeep Suthar
Published: Jun 27, 2026, 09:06 PM|Updated: Jun 27, 2026, 09:06 PM
Sri Ganganagar: हेरोइन तस्करी मामले में आरोपी की पत्नी भी गिरफ्तार, 4 साल से चला रहा था पाकिस्तान कनेक्शन
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: बीकानेर रेंज आईजी ओमप्रकाश के निर्देशन में श्री श्रीगंगानगर पुलिस ने नशा तस्करी के नए नेटवर्क को नेस्तनाबूत करने में सफलता हासिल की है. एसपी हरिशंकर के सुपरविजन में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में हेरोइन , नकदी और कार सहित दो युवकों को गिरफ्तार किया. वहीं, मुख्य आरोपी की पत्नी को भी समेजा पुलिस ने हेरोइन और नकदी सहित गिरफ्तार कर लिया.

हेरोइन तस्करी के सबसे बड़े खेल का पर्दाफाश कर पुलिस ने एक बार फिर नशा तस्करों के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड किया है. पुलिस को सूचना मिली कि 25 जून गुरुवार की रात को घड़साना क्षेत्र के एक गांव में पाकिस्तान से हेरोइन के पैकिट ड्रोन के माध्यम से गिराए गए हैं.

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पुलिस ने पूरा जाल बिछाते हुए आरोपियों को दबोचा

वहीं, शनिवार को इन पैकिट को नशा तस्करों द्वारा पंजाब भिजवाने की तैयारी की जा रही है. नशा तस्करों ने भी इस दौरान घड़साना से श्रीगंगानगर और आगे पंजाब जाने के लिए शनिवार को नया रास्ता तलाशा. इस दौरान अनूपगढ़-सूरतगढ़ स्टेट हाईवे 94 से श्रीगंगानगर और वहां से पंजाब की और जाने का कार्यक्रम तस्करों द्वारा बनाया गया. इस पर पुलिस ने पूरा जाल बिछाते हुए आरोपियों को धर दबोचा. शनिवार शाम को जैतसर पुलिस थाना ने 5 जीबी पुली क्षेत्र में नाकेबंदी की.

पुलिस ने गाड़ी की ली तलाशी

एसपी हरिशंकर ने अन्य थानों की पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए. इसी बीच पुलिस ने गांव 6 जीबी के पास सूरतगढ़-अनूपगढ़ सड़क मार्ग पर अवरोधक लगाए. शाम को पंजाब नंबर की कार नाकाबंदी के पास पहुंची तो तस्करों को भनक हो गई, जिसके चलते तस्करों ने कार को पुशबैक किया और तेज गति से जाने लगे तो पुलिस की निजी गाड़ी से टकरा गए, जिसके चलते तस्करों की गाड़ी रूक गई व पुलिस टीम ने गाड़ी को घेर लिया. इसके बाद पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में 9.908 किलो हेरोइन, 1.40 लाख रुपये नकदी और कार सवार दोनों युवकों को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया.

पुलिस ने आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट, लोकसेवकों को कत्वर्य से रोकने, उन पर हमला करने, सार्वजनिक मार्ग पर तेजी से गाड़ी चलाने, व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालने व संपति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है. आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मौके पर एएसपी दीपक शर्मा, सीओ प्रतीक मील, सूरतगढ़ सदर थानाधिकारी रामकुमार लेघा मौके पर पंहुचे.

पाकिस्तान से आई हेरोइन को पंजाब पहुंचाने की तैयारी में थे आरोपी
पुलिस ने हेरोइन तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी (34) पुत्र दतार सिंह रायसिख निवासी सलेमपुरा पुलिस थाना समेजा कोठी व सहयोगी धर्मेंद्र उर्फ बब्बू (32) पुत्र मोहन सिंह रायसिख निवासी भैनी गुजरा, तहसील जगरावा जिला लुधियाना को शनिवार को 5- 6 जीबी के पास गिरफ्तार किया.

वहीं, पूछताछ में मुख्य आरोपी ने एक पैकिट सलेमपुरा घर में पत्नी के पास होना बताया तो समेजा कोठी पुलिस ने नवज्योत कौर उर्फ ज्योति को 511 ग्राम हेरोइन व 22100 रूपये नकदी के साथ गिरफ्तार किया. मुख्य आरोपी ने पुलिस को बताया कि तस्करी के मामले में उसकी पत्नी व जीजा भी सहभागी रहे हैं. आरोपी धर्मेंद्र ने पुलिस को बताया कि पंजाब के बड़े तस्कर ने उसे जसविंदर से हेरोइन की खेप लाने के लिए कहा था व कार का इंतजाम करवाया था.

पाकिस्तान से जुड़े है आरोपी जसविंदर सिंह के कनेक्शन

वहीं, पंजाब में हेरोइन पहुंचाने पर उसे 50 हजार रुपये मिलने थे. जसविंदर के पास मिली 1.40 लाख रूपये धर्मेंद्र ने ही जसविंदर को हेरोइन के बदले दिए थे. पुलिस ने बताया कि अगर यह हेरोइन पंजाब पहुंच जाती तो मोंगा, मुक्तसर, जलालाबाद, फाजिल्का व फिरोजपुर में जानी थी. आरोपी जसविंदर सिंह के तार सीमा पार से जुड़े हुए थे. वह पिछले 4 साल से यह काम कर रहा था. अभी कुछ समय पूर्व वह एनडीपीएस के एक मामले में जमानत पर बाहर आया था. पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद हेरोइन की कीमत 50 करोड़ रुपये बताई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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