पति के काम पर जाने के बाद पत्नी 8 साल तक बनाती रही आशिक से अवैध संबंध, फिर... पढ़ें पूरी कहानी

Sri Ganganagar Murder case: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की रावला मंडी की ग्राम पंचायत 365 हेड के गांव एक केवाईडी में स्थित चौधरी ईंट भट्टे पर बुधवार रात करीब एक बजे वहीं पर ही काम करने वाले सतनाम सिंह के मृतक भादर सिंह की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के कारण कहां सुनी हो गई.

कहासुनी होने का बाद भादर सिंह अपने साथी अमरीक सिंह के साथ ईंट भट्टे पर बनी झुग्गी में सो रहा था. रात करीब एक बजे सतनाम सिंह 4-5 युवकों के साथ ईंट भट्ठे पर आया और सोते हुए भादर सिंह और अमरीक सिंह में धारदार हथियार और लाठी- डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. अचानक भी हमले से जब भादर सिंह और अमरीक ने शोर मचाया तो हमलावर मौके से फरार हो गए. ईंट भट्ठे के अन्य मजदूरों ने दोनों घायलों को रावला के सरकारी अस्पताल पहुंचाया जहां हालत गंभीर होने के कारण दोनों को बीकानेर रेफर कर दिया.

बीकानेर ले जाते समय भादर सिंह की रास्ते में ही मौत हो गई जबकि गंभीर घायल अमरीक सिंह का बीकानेर के अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतक के भाई ने वीर प्रताप सिंह ने मृतक की पत्नी मनप्रीत कौर उर्फ मन्नू, सतनाम सिंह सहित अन्यों पर हत्या का आरोप लगाए. रावला पुलिस थाने में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को की जा रही है. एसएचओ बलवंत कुमार ने बताया कि पुलिस टीम के द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है.

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मृतक की पत्नी के आरोपी से थे अवैध संबंध

मृतक भादर सिंह (28) पुत्र भजन सिंह निवासी रावला के बड़े भाई वीर प्रताप सिंह ने बताया कि उसके भाई की शादी खाजूवाला की मनप्रीत कौर से 5 साल पहले हुई थी. इन दोनों की एक साल की बेटी भी है. उन्होंने बताया कि भादर सिंह एक केवाईडी के चौधरी ईंट भट्ठे पर ट्रैक्टर चलाने का काम करता है. इसी ईंट भट्ठे पर सतनाम सिंह काम करता है. भादर सिंह और सतनाम सिंह एक ही ईंट भट्ठे पर काम करते थे. इसी कारण से करीब 8 महीने पहले भादर सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर का अफेयर सतनाम सिंह के साथ हो गया. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच अवैध संबंध थे.

मृतक के भाई और पत्नी के मामा ने मनप्रीत कौर से की थी समझाइश

वीर प्रताप सिंह ने बताया कि मनप्रीत कौर के सतनाम सिंह के अफेयर की जानकारी जब उन्हें मिली तो उन्होंने मनप्रीत कौर को कई बार समझाया लेकिन मनप्रीत कौर ने सतनाम सिंह से मिलना बंद नहीं किया. उन्होंने बताया कि करीब एक महीने पहले मनप्रीत कौर के मामा और उसने मनप्रीत कौर को एक बार फिर समझाया था. इस पर मनप्रीत कौर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए वापिस सतनाम सिंह ने नहीं मिलने का आश्वासन भी दिया था. वीर प्रताप सिंह ने बताया कि भादर सिंह इसी बात को लेकर काफी तनाव में रहता था. मनप्रीत कौर कुछ समय पहले ही अपनी बेटी को लेकर अपने मायके खाजूवाला चली गई.

भादर सिंह और सतनाम सिंह के बीच हुई थी कहासुनी

चौधरी ईंट भट्ठे के मालिक और ग्राम पंचायत 365 हेड के सरपंच कुलदीप भाम्भू ने बताया कि देर रात उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली है. उन्होंने बताया कि ईंट भट्ठे पर काम करने वाले कुछ मजदूरों ने बताया कि कल बुधवार शाम भादर सिंह और सतनाम सिंह के बीच कहासुनी हुई थी, जिस समय कहासुनी हुई उस समय माहौल तनावपूर्ण होने लगा. माहौल महत्वपूर्ण होते देख कुछ मजदूरों ने दोनों पक्षों से समझाइश कर एक बार की मामले को शांत कर दिया और सतनाम सिंह मौके से चला गया.

रात सतनाम सिंह ने सोते हुए भादर सिंह और उसके ड्राइवर पर कर दिया हमला

कुलदीप भाम्भू ने बताया कि ईंट भट्ठे का मजदूरों ने उन्हें जानकारी दी कि बुधवार रात भादर सिंह अपने ट्रैक्टर के ड्राइवर अमरीक सिंह (35) के साथ ईंट भट्ठे पर बनी झुग्गी में सो रहा था. रात करीब एक बजे सतनाम सिंह अपने भाई और 2-3 अन्य लोगों के साथ उसकी झुग्गी में आया. उन्होंने बताया कि सतनाम सिंह ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लाठी, डंडों और गंडासी से सो रहे भादर सिंह और अमरीक सिंह में ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

हमलावर मौके से फरार

अचानक हुए हमले के कारण जब दोनों में शोर मचाया तो सभी हमलावर मौके से फरार हो गए. ईंट भट्ठे के मुनीम और मजदूरों ने भादर सिंह और अमरीक सिंह को रावला के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने के कारण दोनों को बीकानेर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. सरपंच कुलदीप भादू ने बताया कि भादर सिंह की रास्ते में ही मौत हो गई जबकि अमरीक सिंह का बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

पत्नी सहित अन्यों पर लगाये आरोप

मृतक के भाई वीर प्रताप ने बताया कि सतनाम सिंह के उसके भाई भादरसिंह की पत्नी मनप्रीत कौर के साथ नाजायज संबंध थे. इस कारण से सतनाम सिंह, गुरदास सिंह, गुरमीत सिंह बावरी, गुरजन्ट, गुरचरण सिंह रायसिख निवासी 13 केएनडी और उसके भाई की पत्नी मन्नू व 2-3 अन्य व्यक्तियों ने एकराय होकर उसके भाई को प्रेम-प्रसंग के चलते रास्ते से हटाने की नियत से उसके भाई की हत्या कर दी.

जांच में जुटी पुलिस

रावला एसएचओ बलवंत कुमार ने बताया कि मृतक और घायल के परिजनों के द्वारा अभी तक कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी गई है. उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाने और घायल के बयान लेने के लिए पुलिस टीम को बीकानेर भेज दिया गया है. एसएचओ बलवंत कुमार ने बताया कि वहीं आरोपियों के तलाश करने के लिए पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

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