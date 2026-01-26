26 जनवरी पर श्री गंगानगर से पकड़ी गई 5 करोड़ रुपये की हेरोइन, पाकिस्तान से बीकानेर को बनाया नए रूट

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में पाकिस्तान से होने वाले नए नशा तस्करी के नए रूट का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए करीब 5 करोड़ रुपये की हेरोइन के साथ बीकानेर निवासी दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है.

पकड़े गए नशा तस्करों ने पूछताछ में चौकाने वाले खुलासे किए है. प्रारंभिक तौर पर पकड़ी गई हेरोइन पाकिस्तान से मंगवाई गई है और पंजाब में हेरोइन ड्रॉप होकर राजस्थान के बीकानेर में जानी थी लेकिन उससे पहले ही दोनों आरोपी अपनी स्कोर्पियो गाड़ी सहित पुलिस के हत्थे चढ़ गए और करीब पांच करोड़ की कीमत की एक किलो हेरोइन पुलिस ने बरामद की है.

जाब से बीकानेर का रूट

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती, आमतौर पर पंजाब में सप्लाई होती है. पहली बार पंजाब से बीकानेर का रूट पकड़ा. राजियासर पुलिस ने रविवार रात को NH62 पर पुलिस थाने के समीप नाकाबंदी कर रखी थी. इसी दौरान थाना के कॉन्स्टेबल परताराम ज्याणी की आसूचना के आधार पर सुरतगढ़ की तरफ से आ रही स्कोर्पियो गाड़ी को रोककर तलाशी ली तो गाड़ी से हेरोइन बरामद हुई.

पूछताछ जारी

राजियासर थानाधिकारी कलावती चौधरी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम आलम खान पुत्र खानु खा निवासी गौरीसर व दूसरे ने अपना नाम शब्बीर अली पुत्र जमालदीन निवासी भूटो का बास बीकानेर बताया.

कई मुकदमे दर्ज

पूरी कार्रवाई में राजियासर थाना के कॉन्स्टेबल परताराम ज्याणी की अहम भूमिका रही. पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी शाबिर के खिलाफ श्री गंगानगर जिले में नशा तस्करी के विभिन्न पुलिस थानों में 5, 6 मुकदमे दर्ज हैं.

पाकिस्तान में बैठे इमरान ने पंहुचाई थी हेरोइन

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में पकड़ी गई हेरोइन पाकिस्तान निवासी इमरान ने अमृतसर के आस पास भेजी थी, जिसके बाद उन्होंने वंहा से किसी व्यक्ति से खरीद कर बीकानेर ले जाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सप्लाई करने का प्लान था.

