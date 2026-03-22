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Sri Ganganagar News: अवैध टोल वसूली को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, 23 मार्च को आंदोलन की चेतावनी

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में अवैध टोल वसूली के विरोध में लोग 16 दिन से  धरने प्रदर्शन और आक्रोश जता रहे हैं. ऐसे में लोगों ने 23 मार्च को आंदोलन की चेतावनी दी है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByPradeep Suthar
Published:Mar 22, 2026, 08:22 PM IST | Updated:Mar 22, 2026, 08:22 PM IST

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Sri Ganganagar News: अवैध टोल वसूली को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, 23 मार्च को आंदोलन की चेतावनी

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर मार्ग पर अवैध टोल वसूली के विरोध में सड़कों पर लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है. शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस पर कल यानी 23 मार्च 16 दिनों से चल रहे टोल हटाओ संघर्ष समिति के धरने प्रदर्शन और आक्रोश का कल अंतिम दिन हो सकता है.

अगर कल प्रशासन से नहीं बनी सहमति तो मामला पकड़ सकता है. तूल तोर संघर्ष समिति के सदस्य और आमजन पिछले लंबे समय से पदमपुर श्रीगंगानगर मार्ग पर बने हुए टोल को हटाने की मांग कर रहे हैं. यहां तक पदमपुर मंडी को भी 17 तारीख को बंद रखा गया और एक बड़ा आक्रोश मार्च भी निकल गया.

रत्तेवाला, और चूनावढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रहा है. आंदोलन को समर्थन, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क के दौरान सुखवीर सिंह फौजी, रविंद्र तरखान, राजकुमार,खरौड ,जोगिंदर हांडा,दिलबाग सिंह संधू ने कहा कि टोल की निर्धारित अवधि पूरी होने के बावजूद वसूली जारी रखना जनता के साथ अन्याय है.

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टोल नाकों पर बड़ा आंदोलन
उन्होंने कहा कि जब तक 18 बीबी और 9 ए टोल नाके हटाए नहीं जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन ने जल्द ही समाधान नहीं निकाला तो 23 मार्च कल शहीदी दिवस पर टोल नाकों पर बड़ा आंदोलन हो सकता है.

पीडब्ल्यूडी विभाग का नोटिस
पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन ने टोल नहीं वसूले दिए जाने पर संघर्ष समिति को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस 18 बीबी टोल नाके पर चस्पा किया गया. इसमें कहा है कि संघर्ष समिति टोल वसूली कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है. टोल संग्रहण बंद करवाया जा रहा है जबकि राज्य सरकार की नीति के अनुसार, यहां टोल वसूली वैध रूप से की जा रही है.

आंदोलन को दबाने की साजिश
विभाग ने इसे राजकार्य में बाधा बताया है. चेतावनी दी गई है कि यदि टोल वसूली में बाधा उत्पन्न करना बंद नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दूसरी ओर इस तरह से नोटिस जारी करने की कार्रवाई पर संघर्ष समिति ने कहा है कि यह आंदोलन को दबाने की साजिश है.

भारी पुलिस जाप्ता तैनात
प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को टोल उखाड़ने की चेतावनी दी थी. ऐसे में 23 मार्च को फिर भारी पुलिस जाप्ता तैनात हो सकता है. टोल संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रशासन को दिया था.

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