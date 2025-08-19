Zee Rajasthan
अनूपगढ़ में मूंग की फसल पर संकट, सिंचाई पानी को लेकर किसान और प्रशासन की वार्ता

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अनूपगढ़ शाखा के किसानों की मूंग की फसल सिंचाई पानी की कमी के कारण खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है.

Aug 19, 2025

अनूपगढ़ में मूंग की फसल पर संकट, सिंचाई पानी को लेकर किसान और प्रशासन की वार्ता

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अनूपगढ़ शाखा के किसानों की मूंग की फसल सिंचाई पानी की कमी के कारण खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है. अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा प्रशासन से आईजीएनपी में चार में से दो समूह में सिंचाई पानी की मांग की जा रही है.

आज मंगलवार को अनूपगढ़ के एडीएम कार्यालय में एडीएम अशोक सांगवा की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग के अधिकारियों में किसान नेताओं की वार्ता हुई. वहीं किसान नेता सुनील गोदारा ने दूरभाष पर सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर प्रदीप रस्तोगी को किसानों की वास्तविक स्तिथि से भी अवगत करवाया.

सिंचाई विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में चार में से दो समूह में नहर में पानी छोड़ा जाएगा और अगर परिस्थितियों सकारात्मक रहती है, तो किसानों को बैलेंस पानी भी दिया जाएगा. किसान नेता राजू जाट ने सरकार और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा कि सरकार और सिंचाई विभाग किसानों को सिंचाई पानी देने में असफल रहा है.

उनके असफलता के कारण किसानों को समय पर सिंचाई पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे मूंग की फसल खराब होने के कगार पर पहुंच चुकी है. किसानों ने प्रशासन को मांगे नहीं माने जाने पर शुक्रवार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.

आईजीएनपी की अनूपगढ़ शाखा के किसानों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की अनूपगढ़ एडीएम ऑफिस में वार्ता हुई. दो दौर की वार्ता में सिंचाई विभाग के एक्सईएन के.एल बैरवा ने किसान नेताओ को अनूपगढ़ की इंदिरा गांधी नहर परियोजना में चार में से दो समूह में सिंचाई पानी चलाने का आश्वासन दिया. किसान नेता सुनील गोदारा ने बताया कि सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर प्रदीप रस्तोगी से दूरभाष पर वार्ता हुई.

उन्होंने बताया कि आईजीएनपी की अनूपगढ़ शाखा में 4 में से 2 समूह में पानी चलाने के लिए हनुमानगढ़ सिंचाई विभाग के कार्यालय में बैठक चल रही है. उन्होंने राज्य सरकार को चार में से दो समूह में पानी चलाने का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है. अगर राज्य सरकार इसकी स्वीकृति देती है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में चार में से दो ग्रुप में पानी चला दिया जाएगा.

किसान नेता राजू जाट ने बताया कि अनूपगढ़ शाखा के किसानों ने इस समय खेतों में मूंग की फसल का बिजान किया हुआ है और किसान फसल को बचाने के लिए बैलेंस पानी की मांग कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि किसानों में सिंचाई विभाग से मांग की है कि 21 अगस्त से 29 अगस्त तक नहर चलने के बाद जब नहर बंद होगी, तो उसके बाद नहर में बैलेंस पानी छोड़ा जाए.

इस पर चीफ इंजीनियर प्रदीप रस्तोगी ने किसानों को दूरभाष आश्वासन दिया है कि अगर परिस्थितियों सकारात्मक रहती है तो नहर बंद होने के बाद अनूपगढ़ शाखा में किसानों को बैलेंस पानी भी दिया जाएगा.

किसान नेता सत्य प्रकाश सियाग ने बताया कि सिंचाई विभाग अगर किसानों को आवश्यकता अनुसार सिंचाई पानी नहीं देता, तो घड़साना में शुक्रवार को प्रस्तावित बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी और घड़साना के एसडीएम कार्यालय का बड़े स्तर पर घेराव किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSri ganganagar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

