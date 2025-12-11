Sri Ganganagar News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा गांव में इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई जा रही है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं. विरोध के चलते कल बुधवार को किसानों और प्रशासन के बीच काफी विवाद हुआ था और प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा था. किसानों के समर्थन में श्रीकरनपुर विधानसभा के विधायक रूपीन्द्र कुन्नर अपने काफी कार्यकर्ताओं के साथ टिब्बी क्षेत्र जा रहे थे.

टिब्बी क्षेत्र में जाते समय श्रीगंगानगर पुलिस प्रशासन के द्वारा पदमपुर के गांव के घमुड़वाली के पास विधायक कुन्नर और करीब 50 कार्यकर्ताओं को डिटेन करके बांडा कॉलोनी पुलिस चौकी में ले आए. पुलिस प्रशासन के द्वारा करीब 2 घंटे तक विधायक और उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस चौकी में रखा गया. जब विधायक को पुलिस चौकी में लाया गया, तो उस समय पुलिस चौकी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया.

सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आईपीएस विशाल, एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल, 4 डीएसपी और 5 एसएचओ सहित भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा. पुलिस के द्वारा ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी गई. विधायक कुन्नर ने कहा कि टिब्बी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने किसानों पर जो लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं उनकी वह कठोर शब्दों में निंदा करते हैं.

उन्होंने बताया कि अगर वहां एथेनॉल की फैक्ट्री लगाई जाती है, तो वहां काफी प्रदूषण फैलेगा और किसानों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि टिब्बी क्षेत्र के किसान पिछले डेढ़ साल से इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं मगर सरकार किसानों को अनदेखा कर रही है. उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किसानों का समर्थन किया गया था.

किसानों का समर्थन करने पर पुलिस ने उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया है. विधायक कुन्नर ने गिरफ्तारी के दौरान चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस किसी भी हाल में वहां एथेनॉल की फैक्ट्री को शुरू नहीं होने देगी. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें टिब्बी जाने से रोक नहीं सकती वह किसानों के बीच जरूर जाएंगे.

इस मामले में डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि टिब्बी क्षेत्र में स्थिति गंभीर बनी हुई है. शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधायक रूपीन्द्र कुन्नर और उनके कार्यकर्ताओं को बांडा पुलिस चौकी में लाया गया है.