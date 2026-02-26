सरदारगढ़ में 7 एकड़ में खिले 14 तरह के फूल, दिल्ली तक फैलेगी खुशबू

Sri Ganganagar News: जैतसर के पास स्थित केंद्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ में इन दिनों 7 एकड़ में 14 प्रकार के फूलों की खेती हो रही है. फरवरी माह में केंद्रीय राज्य फॉर्म में फूलों की महक जहां वातावरण को महका रही है, वहीं फूलों की सुंदरता के कारण खेत बरबस सभी का ध्यान खींच रहे हैं.

केंद्रीय राज्य फॉर्म सरदारगढ़ के फार्म प्रमुख डॉ. आरके दाधीच ने बताया कि रबी 2025-26 के अंतर्गत मुख्यालय से मिले लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय राज्य फार्म में फूलों के बीज उत्पादन का कार्य इस समय किया जा रहा है. अक्टूबर व नवंबर माह में बिजान की गई फूलों की खेती अब पर्याप्त फूलों पर है. प्रतिदिन केंद्रीय राज्य फॉर्म में 40 से 50 किसान इस खेती को देखने व खेती को समझने के लिए भी पहुंच रहे हैं.

केंद्रीय राज्य फॉर्म में फूलों की इस खेती से तैयार बीजों को राष्ट्रीय बीज निगम दिल्ली पहुंचाया जाएगा. वहां से इन बीजों को पैकिंग होने के बाद विभिन्न राज्यों में भिजवाया जाएगा. इसके अलावा राष्ट्रीय बीज निगम की विभिन्न दुकानों पर भी बीज रियायती दरों पर किसानों के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध रहेंगे.

केंद्रीय राज्य फॉर्म के उद्यान विभाग के प्रमुख आनंद कुमार ने बताया कि फूलों से बीजों का उत्पादन करने के लिए ग्लेडियोलस की तीन वैरायटी पंजाब डान, पूसा किरण और पूसा गुंजन लगाई गई है. वहीं, मेरीगोल्ड में पूसा बाहर, गुलदाउदी में पंजाब बाहर और इसके अलावा कैलेंडुला, आइस प्लांट कोपीके, ओरामेंटल पॉपी, लिनारिया फूलों की खेती भी की गई है. उद्यान विभाग से जुड़े हुए चेतन ने बताया की नवंबर से अप्रैल तक 6 माह की इस फसल से केंद्रीय राज्य फॉर्म को अत्यधिक बीजों की प्राप्ति होगी. वहीं इन 14 प्रकार की किस्म के बीजों को इकट्ठा करने के बाद केंद्रीय राज्य फार्म मुख्यालय पर भिजवाया जाएगा.

उन्होंने बताया कि फूल बीज उत्पादन का यह दूसरा वर्ष है, पहले वर्ष में कुछ मात्रा में ही फूलों की खेती करते हुए शुरुआत की गई थी. इस बार मुख्यालय से लक्ष्य अधिक मिला तो खेती को बढ़ावा दिया गया. अप्रैल में फूलों की खेती से बीज प्राप्त हो जाएगा. फूलों की खेती में फार्म कर्मचारी रक्षाराम व उपेंद्र भी प्रतिदिन फूलों की सार संभाल कर रहे हैं, अगले एक दो दिन में फूलों की टैंगिग शुरू कर दी जाएगी.

