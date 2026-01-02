Sri Ganganagar News: आज हम आपको राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मूलरूप से हरियाणा की रहने वाली हैं, जो राजस्थान कैडर में साल 2016 की आईपीएस हैं. अमृता दुहन जुलाई 2025 में श्रीगंगानगर में कार्यभार संभाला है और कानून व्यवस्था, महिला व बाल सुरक्षा, और साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए काम कर रही हैं.

अमृता दुहन एमबीबीएस, एमडी, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) की डिग्री हैं. डॉ. अमृता दुहन का जन्म 11 नवंबर 1983 को हुआ था. अमृता दुहन को 'लेडी सिंघम' कहा जाता है.

डॉ. अमृता दुहन ने जोधपुर में डयूटी करते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे का खात्मा करने में अहम भूमिका निभाई थी.

अमृता IPS अधिकारी बनने से पहले एक डॉक्टर और फिर एक सहयोगी मेडिकल प्रोफेसर थीं.

अमृता इससे पहले प्रतापगढ़ जिले में तैनात थी, जो प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक के रूप में दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी थी. अमृता हरियाणा के रोहतक की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद UPSC का एग्जाम देने का निर्णय लिया था.

बेटे के जन्म के बाद दिया UPSC का एग्जाम

अमृता ने एमबीबीएस करने के बाद पैथोलॉजी में एमडी की. फिर उन्होंने बीपीएस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी की. इस दौरान उनकी शादी हो गई और शादी के बाद उन्हें एक बेटा हुआ, जिसका नाम समर रखा.

बचपन का सपना

डॉ. अमृता दुहन का बचपन से आईपीएस अधिकारी (IPS officer) बनने का सपना था. इसके चलते उन्होंने अमृता ने यूपीएससी एग्जाम देने का फैसला लिया. फिर साल 2016 में अमृता यूपीएससी एग्जाम में सफलता हासिल की और 33 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू की.

डॉ. अमृता दुहन ने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपनी मुकाम को हासिल किया. कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर डॉक्टर अमृता दुहन ने UPSC की परीक्षा पास की.

पुलिस अधीक्षक अमृता दुहाना ने श्रीगंगानगर जिले में ऑपरेशन फ्रीज चलाकर नशा तस्करों द्वारा रजिस्ट्रेशन की गई अवैध सम्पत्ति को फ्रीज किया गया. फिलहाल डॉ. अमृता दुहन श्रीगंगानगर जिले मेंSP पद पर तैनात हैं, इससे पहले वह प्रतापगढ़ में तैनात थी.

वहीं, कोटा में ड्यूटी के दौरान डॉ. अमृता दुहन ने कोचिंग स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए हेल्पलाइन ऐप बनाया. साथ ही समय-समय पर स्टूडेंट्स के बीच पहुंचकर उनको मोटिवेट किया. स्टूडेंट्स की सुरक्षा का कोटा मॉडल देशभर में अपनाया जा रहा है.

