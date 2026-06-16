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इंदिरा गांधी नहर में बदबूदार पानी ! किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

Sri Ganganagar News : सूरतगढ़ के किसानों का कहना है कि नहर में दूषित पानी डाला जा रहा है. समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया, तो इसका गंभीर असर आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byPradeep Suthar
Published: Jun 16, 2026, 04:16 PM|Updated: Jun 16, 2026, 04:16 PM
इंदिरा गांधी नहर में बदबूदार पानी ! किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी
Image Credit: Sri Ganganagar News

Sri Ganganagar News : सूरतगढ़ में आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बदबूदार पानी डालने के विरोध में क्षेत्र के प्रभावित लोग ने एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया. इसके बाद में सभी नागरिकों ने एसडीएम भारत प्रकाश मीणा को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि अगर 5 दिन तक समस्या का समाधान नहीं होता है तो सोमवार को एसडीएम कोर्ट का घेराव किया जाएगा.

एसडीएम कोर्ट का घेराव

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वही किसान नेता राकेश बिश्नोई ने बताया कि 9 टीमों का गठन कर दिया है, प्रत्येक टीम अलग-अलग गांव में जाकर बदबूदार पानी जो कि इंदिरा गांधी ने हमें डाला जा रहा है उसका प्रचार प्रसार करेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करेगी और एसडीएम कोर्ट का घेराव किया जाएगा.

दूषित पानी आईजीएनपी में डालने के आरोप

किसान नेता राकेश बिश्नोई ने बताया कि प्रशासन को गंभीर समस्या से अवगत करवाने के बावजूद नहर में डाले जा रहे, दूषित पानी को रोका नहीं जा रहा. इससे क्षेत्र के लोगों में गुस्सा है, वे नहर में डाले जा रहे दूषित पानी का सेवन करने से स्वास्थ पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं. किसान नेता बिश्नोई ने बताया कि बदबूदार पानी का मामला क्षेत्र के लाखों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है. प्रशासन की उदासीनता के चलते क्षेत्रवासियों में आक्रोश बढता जा रहा है. उन्होंने बताया कि रावतसर के पास स्थित खेतावाली ढाणी के निकट पंपिंग स्टेशन से सेम और रावतसर क्षेत्र का दूषित पानी आईजीएनपी में डाला जा रहा है. यही नहीं नहर में पाइपों से बदबूदार पानी डालने के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

हजारों परिवार इसी पानी पर निर्भर

उन्होंने बताया कि इस सबंध में एसडीएम भरत जयप्रकाश मीणा को गंभीर समस्या से अवगत करवा, आईजीएनपी में डाले जा रहे इस पानी पर रोक लगाने की मांग का ज्ञापन सौंपा था. इस दौरान चेतावनी दी थी कि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया, तो इसका गंभीर असर आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. किसान नेता बिश्नोई ने बताया कि नहर का पानी हजारों परिवारों का पेयजल व सिंचाई पानी का प्रमुख स्रोत है, इससे स्वास्थ्य के साथ फसलों पर विपरित असर पड़ सकता है. उन्होंने आशंका जताई कि लंबे समय तक ऐसे पानी के उपयोग से कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.


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